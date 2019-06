Omaggio a De Andrè

Nella suggestiva cornice del parco della settecentesca Villa di Tissano (piazza Caimo 4 - Tissano, S. Maria La Longa) la sera di venerdì 28 giugno è in programma un evento gastronomico e musicale dedicato alle canzoni di Fabrizio De Andrè.



Uno speciale omaggio allo scomparso cantautore genovese che avrà per protagonisti Vittorio Bristot, voce e chitarra, Alfonso Zannier, chitarra solista, e Cristina Ponta, vocalist. L'evento si divide in due parti: alle 19.30 cena in compagnia degli artisti con uno speciale menù preparato dal ristorante della villa e alle 21 recital nel parco. Si tratta di uno spettacolo acustico preparato da un anno in grado di creare perfette atmosfere grazie a speciali arrangiamenti per chitarra e voce e ai magnifici testi delle canzoni di De Andrè.