Omaggio a Nina Simone

Venerdì di musica a 360 gradi per Mittelfest, con grandi nomi della scena internazionale attesi a Cividale per una serata ricca di autentiche star.

Il primo nome del firmamento musicale da annotare assolutamente è quello di Ivo Pogorelich, leggendario pianista croato tornato da qualche anno assiduamente sulle scene per regalare ancora al pubblico il piacere di esecuzioni di assoluta meraviglia, in cui la tecnica vertiginosa si unisce ad un vero culto per il suono, tanto che il New York Times ebbe a dire di lui: “suona ogni nota con tale sentimento e tale espressione, che sembra un’intera orchestra”. Nella Chiesa di San Francesco alle 20, su pianoforte Fazioli, eseguirà un programma che è un vero e proprio omaggio alla storia della musica, dalle partiture di Bach a quelle di Beethoven, da Chopin al suo amatissimo Ravel.



Di tutt’altro segno, ma di pari entusiasmo, l’attesa per il concerto “Mississippi Goddam: an homage to Nina Simone”, in programma in piazza Duomo alle 22 con l’orchestra jazz del Concertgebouw, formazione olandese forse la migliore al mondo in questo repertorio. Fin dal 1999 costituisce la “spina dorsale jazz” della programmazione del Royal Concertgebouw di Amsterdam, tra le sale da concerto più prestigiose nel panorama musicale internazionale. Diretta da Dennis Mackrel e insieme alla cantautrice Sabrina Starke, l’orchestra renderà omaggio alla meravigliosa opera di Nina Simone, tra le più grandi interpreti jazz di tutti i tempi, con canzoni come Feeling good, My baby just cares for me, Don't let me be misunderstood, Mississippi Goddam, I ain’t got no - I got life e altri successi.



Ultima occasione invece per assistere a “Sissignora!”, riuscita produzione di teatro partecipato promossa da Mitelfest insieme a CSS Teatro stabile di innovazione, su ideazione e regia di Rita Maffei, intorno alla “leadership al femminile”. Alle 19 nella Sala Civibank l’ultima replica di un progetto molto applaudito dal pubblico e sempre sold-out.



Per i Mittelforum, un appuntamento speciale che porta al centro del dibattito una delle eccellenze del territorio regionale, ovvero il vino. Laura Pepe, docente di Diritto greco antico all'Università degli Studi di Milano e scrittrice, sarà tra gli ospiti dell’incontro delle 17 a Palazzo De Nordis, il cui titolo riprende proprio quello del suo recente volume “Gli eroi bevono vino. Il mondo antico in un bicchiere”. Condotto da Anna Scafuri, giornalista RAI e curatrice per il Tg1 della rubrica settimanale di enogastronomia “Terra e sapori” oltre che della videochat “Web&Food”, il forum vedrà la partecipazione di Annalisa Zorzettig, imprenditrice del vino, a capo dell’omonima storica azienda di famiglia con sede proprio a Spessa di Cividale e da tempo impegnata nella promozione dell’abbinamento tra vino e cultura, grazie agli eventi di “Convivio Zorzettig”, partner anche di questo appuntamento Mittelfest.