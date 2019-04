A pochi giorni dal debutto a Tolmezzo, domenica 7 aprile la cantante Elsa Martin e il pianista Stefano Battaglia presenteranno a Udine il loro omaggio in musica al poeta Pierluigi Cappello. L’appuntamento con il concerto Al centro delle cose è alle ore 11.00 al Salone del Parlamento del Castello, nell’ambito della rassegna Note in Castello promossa dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Udine in collaborazione con i Civici Musei.



Sulle liriche del poeta di Chiusaforte i due artisti hanno scritto composizioni originali, nella convinzione che la musica sia l’arte privilegiata per osare un dialogo con la parola di Cappello. Attingendo alla sua produzione poetica sia in friulano sia in italiano, questo lavoro prosegue, arricchendola di nuovi contenuti, l'appassionata ricerca sulla poesia friulana che i due musicisti hanno compiuto con lo spettacolo Sfueâi. Il concerto valorizza l’intensità interpretativa della forma canzone dei due musicisti, così come le doti performative che attingono alla nuova musica contemporanea e alla prassi dell’improvvisazione.

«Leggere Cappello – afferma Stefano Battaglia – regala immediatamente la sensazione di abitare luoghi vivi e misteriosi, in cui attimo ed eternità divengono la stessa cosa, dove qualcosa si inserisce tra la vita e la morte facendone un’unica esperienza (…). La sua voce dolce e solenne è contemporaneamente memoria primitiva, sguardo presente e visione futura».

«Le sue raccolte assomigliano all’opera di un vasaio, al lavoro di un instancabile cesellatore dallo sguardo largo e lucido, sempre calato nella sua realtà – afferma Elsa Martin – e la musica, grazie alle sue proprietà metalinguistiche oltre che metafisiche, è l’arte privilegiata per dialogare con la parola di Cappello senza sacrificarla o svilirla».



Diplomata in musica jazz al Conservatorio di Klagenfurt, nel 2012 Elsa Martin pubblica il suo primo album vERsO, finalista alle Targhe Tenco e terzo classificato al Premio Nazionale Città di Loano. Nello stesso anno vince il Premio Parodi dedicato alla world music. Nel 2016 esce l’album Amôrs su liriche di Pierluigi Cappello, divenuto anche uno spettacolo. Nel 2015 inizia a collaborare con il pianista Stefano Battaglia, con cui ha composto le musiche di Sfueâi, spettacolo ispirato alle liriche di poeti friulani.



Dal 1984 ad oggi Stefano Battaglia ha tenuto più di tremila concerti in tutto il mondo, collaborando con musicisti di rilievo internazionale e pubblicando oltre cento dischi. Docente di musica jazz, dal 1996 dirige il Laboratorio permanente di ricerca musicale di Siena, dedicato alle discipline dell’improvvisazione, della composizione e della sperimentazione. Ha svolto un’intensa ricerca attorno alla solo performance.

Nel 2004 inizia la collaborazione con la prestigiosa casa discografica tedesca ECM che pubblica cinque suoi album. Re: Pasolini, lavoro celebrativo ispirato dall’opera di Pier Paolo Pasolini, viene eseguito nelle più prestigiose sale da concerto del mondo, tra cui la Steinway Hall di New York, l’Alte Oper di Francoforte e il Teatro Vachron di Atene.



La rassegna Note in Castello si concluderà domenica 14 aprile con il concerto Mozart & Salieri con il clarinettista udinese Nicola Bulfone e il quartetto d’archi slovacco Moyzes.



Al termine dei concerti i possessori del biglietto potranno degustare gratuitamente un aperitivo alla Casa della Contadinanza. Grazie alla collaborazione tra SAF e Comune di Udine, il pubblico potrà anche usufruire del bus navetta gratuito da Piazza Libertà al Castello di Udine. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.