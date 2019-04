Orchestra d’Archi del Conservatorio 'Tartini' a Monfalcone

Parte dal Teatro Comunale di Monfalcone il tour dell’Orchestra d'Archi del Conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste, ospite della stagione musicale monfalconese, fuori abbonamento, venerdì 12 aprile alle 20.45. La nuova produzione dell’Orchestra, una formazione di circa cinquanta musicisti fra violini, viole, violoncelli e contrabbassi, curata dal docente preparatore Fabio Pirona, è realizzata con la collaborazione del Consolato Onorario della Repubblica d’Austria del Friuli Venezia Giulia, dell’Universitat fur Musik und darstellende Kunst di Graz e dell’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana.



“Intorno a Beljaev”, questo il titolo del concerto, propone alcune pagine di intenso romanticismo di compositori russi, tutti legati alla figura di Mitrofan Petrovič Beljaev, ricco commerciante di legname con la passione per la musica, mecenate dei grandi compositori russi della seconda metà dell’Ottocento. Čajkovskij, Borodin, Skrjabin, Rimskij-Korsakov, Glazunov e innumerevoli altri compositori minori gli devono il successo di molte loro opere, pagine sinfoniche e da camera da lui commissionate. Al fondatore della casa editrice Belaieff (cui si deve la diffusione in occidente della musica russa), Rimskij-Korsakov, Ljadov, Borodin e Glazunov dedicarono, per il 50° compleanno, il celebre Quartetto sul nome di Belaieff, che impreziosisce il concerto monfalconese. In programma anche le suggestive Variazioni su un tema popolare russo ad opera dei più celebri compositori del periodo, il Canto indiano dall’opera Sadko di Rimskij-Korsakov (per il violino solo di Giada Visentin) e la Serenata di Kalinnikov.



L’Orchestra d’Archi del Conservatorio "Tartini" suona senza l’ausilio di un direttore, perché il lavoro svolto in sede di preparazione mira a una concezione del quartetto d’archi esteso all’orchestra intera. Ha già eseguito un vasto repertorio, dal barocco al Novecento storico, e si è esibita in numerosi concerti, in Italia e all'estero, ricevendo sempre unanimi consensi. Nel 2012 e nel 2013 si è esibita al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle massime autorità dello Stato; nel 2017 ha eseguito un articolato programma vivaldiano al Festival di Minsk in Bielorussia.



Il biglietto d'ingresso costa 2,00 €; i biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro e la Biblioteca Comunale di Monfalcone (la Biglietteria del Teatro accetta prenotazioni telefoniche allo 0481 494 664).