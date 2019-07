Pacifico al Palmanova Outlet Village

Sarà Pacifico, uno dei cantautori e autori tra i più stimati del panorama italiano, l’ospite d’eccezione del terzo e ultimo appuntamento con il nuovo format “Musica e Parole”. Il cantautore sarà al Palmanova Outlet Village sabato 27 luglio, alle 21, nella piazzetta principale.

I negozi, per l’occasione, resteranno aperti fino alle 23. L’ingresso è gratuito. Media partner dell’evento sarà Radio Company. Pacifico, che sarà intervistato dalla speaker radiofonica Loredana Forleo, si racconterà al pubblico e, a seguire, si esibirà in una lunga performace live. Ripercorrerà i suoi più grandi successi e farà conoscere ai presenti anche alcuni brani del suo ultimo album di inediti “Bastasse il cielo”.

"Chiudiamo gli appuntamenti di Musica e Parole” – ci racconta la marketing manager, Giada Marangone – con un cantautore tra i più apprezzati nel nostro Paese: Pacifico. Il nuovo format del Palmanova Outlet Village ha permesso ai nostri ospiti di conoscere la musica italiana attraverso gli autori che ne hanno fatto la storia e non. In un contesto intimo e accogliente, gli artisti si sono presentati al pubblico alternando aneddoti di vita quotidiana e curiosità all’interpretazione delle loro canzoni più famose".

Pacifico, attualmente in tour in tutta la penisola con il suo "Bastasse il Cielo Tour”, ha all’attivo 5 dischi (Pacifico, Musica Leggera, Dal giardino tropicale, Dentro ogni casa, Una voce non basta) ha vinto il Premio Tenco per l’opera prima e numerosi altri riconoscimenti e ha partecipato al Festival di Sanremo in qualità di interprete nel 2004, vincendo il premio per la miglior musica. L’artista ha duettato con alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali (Gianna Nannini, Ivano Fossati, Malika Ayane, Marisa Monte, Ana Moura).

Nell’aprile 2015, inoltre, ha scritto e interpretato con Samuele Bersani il brano “Le storie che non conosci”, con la partecipazione straordinaria di Francesco Guccini. Il brano si è aggiudicato la Targa Tenco 2015 come migliore canzone dell’anno. Ha scritto per il cinema (da Gabriele Muccino a Roberta Torre) e ha scritto e portato in scena il monologo teatrale “Boxe a Milano”.

Ha pubblicato per Baldini e Castoldi il romanzo “Ti ho dato un bacio mentre dormivi”. Come autore collabora con i più importanti artisti italiani. Oltre al decennale sodalizio con Gianna Nannini, ha scritto per Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Malika Ayane, Eros Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Antonello Venditti e molti altri. Pacifico ha partecipato al 68° Festival di Sanremo in duetto con Ornella Vanoni e Tony Bungaro con il brano “Imparare ad amarsi”, di cui è autore del testo. Oltre che come artista in gara, Pacifico ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 anche in qualità di autore con il brano “Il segreto del tempo” (scritto per il duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli) e il brano “Il coraggio di ogni giorno” (scritto per Enzo Avitabile e Peppe Servillo).