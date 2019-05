Palladio, l'architetto del mondo al cinema

Dopo il successo dei docu-film Musei Vaticani e Raffaello - il principe delle arti, Magnitudo Film propone un altro interessante documentario su Palladio, dal titolo I palazzi del potere – Palladio, l’architetto del mondo, in programmazione a Cinemazero lunedì 20 maggio alle 21.00 e martedì 21 alle 18.45.



Il nuovo documentario di Giacomo Gatti è “on the road”: segue infatti il viaggio di un professore dell’Université Libre di Bruxelles, Gregorio Carboni Maestri, mentre dimostra ai suoi studenti l’importanza e l’estrema contemporaneità delle opere di Andrea Palladio.



Un racconto lineare, chiaro, raffinato e senza orpelli, proprio come lo stile dell'architetto veneto del Rinascimento che, in questo documentario, viene narrato attraverso episodi e dialoghi che si svolgono parallelamente in contesti diversi.



Secondo Francesco Invernizzi, fondatore di Magnitudo film, il docu-film andrà a colmare un vuoto cinematografico su “colui che potrebbe essere definito la prima archistar della storia”. “Con il suo stile inconfondibile, adottato da poteri e istituzioni di tutto il mondo, Andrea Palladio è un punto di riferimento della cultura e icona dello stile italiano.” Come ha fatto uno sconosciuto scalpellino vicentino del Cinquecento, figlio di un mugnaio, a diventare il punto di riferimento per la costruzione dei più importanti edifici del potere? Questo progetto cercherà di dare risposta a questa e ad altre domande su Palladio.