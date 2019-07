Palmanova, Live&Cinema

Ventitre eventi riempiranno l’estate palmarina. Live&Cinema torna anche quest’anno con la grande musica, il cinema all’aperto, gli spettacoli teatrali e il ballo liscio. Si parte da venerdì 6 luglio con il concerto in Piazza Grande dei King Crimson e si chiude con il Gruppo Polifonico Monteverdi di Ruda nel Duomo Dogale, all’interno del Festival Internazionale “Cori d’Europa 2019”.



“Un’estate ricca di piacevoli momenti di svago e compagnia. Tantissimi appuntamenti all’interno di una rassegna consolidata come Live&Cinema. Il rinnovato giardino della Biblioteca civica diventerà cinema all’aperto, la piazza e i borghi palcoscenico teatrale itinerante, il duomo sede di grandi concerti così come la nostra piazza grande, sotto la Loggia il ballo liscio che in questi anni sta registrando grandi numeri di affluenza e partecipazione, le frazioni animate da eventi, musica e spettacoli. Tutti ingredienti per vivere una grande estate palmarina” commentano il Sindaco Francesco Martines assieme alla vicesindaco e assessore alla cultura Adriana Danielis.



Due mesi ricchi di eventi per tutti i gusti. A cominciare dalla proiezione dei film del martedì alle 21: in programma, “Moschettieri del Re” nel cortile della Biblioteca Civica A. Muradore il 16 luglio, “Il Racconto dei Racconti” in Borgo Stazione il 23 luglio, “Il Ritorno di Mary Poppins” all’Area festeggiamneto di Jalmicco il 30 luglio, “Quasi nemici” alla Sala della Comunità di Sottoselva il 6 agosto, “Green Book” nel cortile della Biblioteca Civica A. Muradore il 13 agosto e “Cenerentola”, sempre in biblioteca, il 20 agosto.



Oltre ai King Crimson del 6 luglio, sono previsti diversi altri appuntamenti con la grande musica dal vivo. Domenica 7 luglio, sempre in Piazza Grande, è previsto il concerto di Mauro Ferrari e la Rithm&Blues Band, evento benefico a favore di Progetto Autismo FVG. L’11 luglio sarà il momento di Antonello Venditti (info www.azalea.it).



Il Concerto della Metropolitan Youth Symphony di Portland (Oregon) nel Duomo Dogale di Piazza Grande, a cura di Accademia Musicale Città di Palmanova, Comune di Palmanova, Parrocchia Arcipretale e Associazione ProPalma, è in programma il 31 luglio alle 21. A seguire il 2 agosto la musica Jazz del Zadeno Trio sotto la Loggia della Gran Guardia. Chiude il 15 settembre il concerto del Gruppo Polifonico Monteverdi di Ruda.



Il giovedì sarà la giornata del ballo liscio sotto la Loggia della Gran Guardia. L’1, 8, 22 e 29 agosto, suoneranno l’Orchestra Renè Live Band, il Duo Renè, Stefano Live e l’Orchestra Fabio Corazza.



Spettacoli all’aperto animeranno Piazza e Borghi. Giovedì 25 luglio alle 18.30, andrà in scena “Quanto dista il Mare?”: partenza dalla Loggia della Gran Guardia in Piazza Grande per lo spettacolo itinerante della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, in collaborazione con Compagnia Arearea con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Domenica 28 luglio “Urban Dance Festival”. Ritrovo in Borgo Aquileia per uno spettacolo itinerante nei luoghi della Piazza a cura della Compagnia Arearea. Infine il 23 agosto “RIEVOCANDO_19 Serata di Multivisioni”, sotto la Loggia della Gran Guardia a cura del Circolo Fotografico Palmarino.



Per Musica nelle corti è previsto il concerto della Nuova Banda Comunale di San Giorgio di Nogaro, il 13 luglio alle 20.30 nell’ex Scuola Elementare di Jalmicco, oltre al concerto Concerto della Banda cittadina di Palmanova il 26 luglio nel Giardino della casa della Famiglia Campagnolo, Via Marconi 5 a Sottoselva.



Per Teatro nei luoghi XIII edizione, andrà in scena il 3 agosto alle 21 “IN MY BED – conferenza scientifica sui misteri della sessualità friulana” alla Casa Battistutta di Via Udine a Jalmicco (in caso di maltempo Sala Parrocchiale, Jalmicco) e il 9 agosto alle 21, lo spettacolo teatrale “Incontro con Ovidio: il poeta dell’eterno divenire, il maestro di seduzione e d’amore” nella Casa della Comunità di Sottoselva (in caso di maltempo Casa della Comunità).



Per informazioni, luoghi e orari, si può consultare il programma completo sul sito del Comune di Palmanova o la sua pagina Facebook. Sono in distribuzione i materiali cartacei.