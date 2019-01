Paolo Conte canta per l'Airc

A 50 anni dalla pubblicazione di “Azzurro”, una delle sue canzoni più celebri, Paolo Conte fa un regalo all’Airc di Trieste, alla città e al pubblico di tutta la regione con un concerto in programma al Rossetti il prossimo 18 maggio. “Fifty years of Azzurro” – questo il titolo dello show – è un viagio nella musica durante il quale l’artista, accompagnato da un’orchestra, guiderà il suo pubblico a ritroso nei grandi classici di una carriera lunga più di cinquant’anni. ‘Fifty years of Azzurro’ è uno spettacolo speciale a favore del Comitato Friuli Venezia Giulia AIRC per raccogliere fondi a sostegno dei migliori progetti di ricerca per la cura dei tumori femminili.

Il Comitato AIRC Friuli Venezia Giulia, presieduto da Guido Perelli Rocco, è attivo dal 1981 e organizza e promuove ogni anno un ricco programma con numerosi appuntamenti di raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per i ricercatori della Regione, nel solo ultimo anno, sono stati deliberati oltre 2.100.000 euro per il finanziamento di 23 progetti di ricerca.

I biglietti sono disponibili, da oggi, martedì 22 gennaio, su ticketone.it, attraverso la rete di agenzie Vivaticket, presso la biglietteria del Politeama Rossetti e sul sito ilrossetti.it.