Paperino adesso rappa in friulano

Cosa vuol dire “psichedelic pop furlane”? difficile spiegarlo, più facile capirlo guardando lo spettacolo in programma domenica 16 dalle 17 al Teatro Bon di Colugna. “Donald D.T. Live” è il titolo dell’appuntamento multimediale che unisce musica, fumetto, racconto in quella che è una vera sferzata di energia vitale per la marilenghe. Lo spunto parte dal genio letterario di Stiefin Morat che narra una storia rocambolesca in un Friuli da fantascienza dove Donald Duck - Paperino - in fuga dai tre nipotini incontra due inediti compagni d’avventura perdigiorno, Saco e Pidins, alla ricerca di un tesoro nascosto che potrebbe cambiar loro la vita. Fra litigi, imprevisti, cattiverie e avventure incredibili la storia diventa universale e stramba. È una storia per gli amanti dei b-movies, gli hard boiled, le parodie degli stereotipi americani e i libri coraggiosi. il tutto condito da un friulano contaminato fantasioso e ricco di allegra vitalità.

Una storia che, raccontata dal vivo, diventa una sorta di rap dal ritmo forsennato e coinvolgente, che magicamente trasporta lo spettatore in un vortice psico-linguistico diretto da Andrea Collavino e realizzato dal collettivo TSU teatro sosta urbana in collaborazione con Teatro della sete e Radio Onde Furlane.

