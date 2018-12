Paperino nella Bassa, un viaggio visionario

Il libro è uscito nel 2000 e rappresenta indubbiamente uno dei momenti cardine della letteratura contemporanea in friulano, e forse qualcosa in più. Donald dal Tiliment, opera del genio narrativo dello scrittore – scuola ‘Trastolons’ – Stefano Moratto (Stiefin Morat), è un viaggio attraverso un Friuli futuro e distopico, che fonde letteratura alta e bassa, fumetto, cinema e molto altro, con un friulano ‘slang’ e tre personaggi anomali, compreso un invecchiato Donald Duck, ossia Paperino, alle prese con un compito apocalittico da portare a termine alle Bocche di Duino…



Una storia così visionaria, ‘meticcia’ e unica non poteva non essere trasferita ad altri media: in questo caso al teatro. Il TSU Teatro Sosta Urbana di Udine ha infatti realizzato Donald D.T. Live, che dopo un paio di serate di prova (oltre al recente assaggio sul palco del festival ‘Suns Europe’) sarà presentato con il sottotitolo Une serade psychedelic pop furlane: domenica 17 al Teatro Bon di Colugna e giovedì 20 all’Auditorium di Valvasone.



Con la regia di Andrea Collavino, gli attori Serena Di Blasio, Caterina Di Fant, Nicoletta Oscuro, Michele Polo, Aida Talliente e molti altri, accompagnati live dalle musiche di The High Jackers, presentano la storia picaresca e rocambolesca di Saco e Pidins, giovani friulani della Bassa, più ovviamente il vecchio Donald Duck. Ambientata in un Friuli fantasmagorico, accompagnata dalle illustrazioni dal vivo di Paolo Cossi per confermare l’approccio multimediale dello spettacolo e dell’opera originale, la produzione Teatro della Sete e Lenghis dal Drâc (col sostegno dell’Arlef) vede anche la presenza straordinaria di Fabiano Fantini.