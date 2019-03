Parte il calendario di Paschalia 2019

Con la prima domenica di quaresima prende l’avvio anche la IX edizione della manifestazione corale regionale Paschalia, iniziativa dell’Usci Friuli Venezia Giulia che nel periodo quaresimale e pasquale ripropone la fortunatissima formula di Nativitas per mettere in rete concerti e celebrazioni liturgiche dal ricco corredo musicale. Gli eventi tematici che coinvolgeranno come sempre l’intera regione, saranno quest’anno 63, ai quali va aggiunta l’altrettanto tradizionale rassegna dei Quaresimali d’arte nel Duomo di Udine, che comprende quattro eventi speciali nelle domeniche del mese di marzo.

Non mancheranno progetti per coro e orchestra, dalla Messa in si minore di Bach alla Spatzenmesse di Mozart, fino all’Oratorio pasquale di Liani e al concerto antologico al quale prenderà parte l’orchestra giovanile Amadeus Adriatic. Programmi inediti o di tradizione, contemporanei o antichi come il canto gregoriano accompagneranno gli appassionati di canto corale in tutti i fine settimana (e anche in diversi giorni feriali) dei prossimi due mesi e sempre con eventi a ingresso gratuito.

I PRIMI CONCERTI. Paschalia 2019 inizia domenica 10 marzo alle 12 con il canto gregoriano del gruppo Laetare e la messa della prima domenica di quaresima Invocabit me, che sarà eseguita durante la celebrazione liturgica nella chiesa di Santa Caterina a Trieste.

Come vale per Nativitas, anche Paschalia supera i confini regionali: la Polifonica Friulana Jacopo Tomadini la porterà domenica pomeriggio a Portobuffolè in provincia di Treviso, con le meditazioni musicali sulle Sette ultime parole di Cristo sulla croce che nei prossimi giorni faranno tappa anche in provincia di Pordenone. Mercoledì 13 marzo Paschalia ritornerà a Trieste per un evento eccezionale nella cattedrale di San Giusto, con l’interpretazione della monumentale Messa in si minore BWV 232 per solisti, coro e orchestra, capolavoro assoluto di Johann Sebastian Bach, a cura della Cappella Musicale Beata Vergine del Rosario.

QUARESIMALI D’ARTE. Domenica 10 marzo vedrà anche l’apertura della nuova edizione dei Quaresimali d’arte, iniziativa dell’Arcidiocesi di Udine realizzata nell’ambito di Paschalia con la collaborazione di Usci Fvg e Coro del Friuli Venezia Giulia. La serie di quattro incontri spirituali e concertistici con inizio alle 17 sarà inaugurata dal gruppo vocale femminile Bodeča neža di San Michele del Carso, coro pluripremiato e noto per la raffinatezza nella scelta di programmi inediti. Nei successivi appuntamenti si esibiranno il trio Bolcato-Padoin-Busettini, il Coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia e la Polifonica Friulana Jacopo Tomadini.

QUI IL CALENDARIO COMPLETO