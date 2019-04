Paschalia presenta gli appuntamenti della Settimana Santa

Con la Settimana Santa e le festività pasquali gli appuntamenti di Paschalia si sposteranno decisamente dall’ambito concertistico a quello liturgico e i cori dell’Usci Friuli Venezia Giulia promettono piacevoli sorprese e progettualità anche all’interno delle celebrazioni, durante le quali sarà possibile ascoltare grandi capolavori del passato, ma anche musica contemporanea, senza dimenticare la valorizzazione di autori della nostra regione.

TRIESTE

Le chiese triestine potranno vantare il maggior numero di celebrazioni cantate. È iniziato mercoledì e proseguirà fino a venerdì sera, sempre alle ore 21.00, il solenne Triduo pasquale nella chiesa della Beata Vergine del Rosario, dove responsori delle Tenebre di Da Victoria, Viadana, Ingegneri e Martini, insieme al leggendario Miserere di Allegri sosterranno il suggestivo e antico rito preconciliare con le voci della Cappella musicale Beata Vergine del Rosario.

Venerdì 19 aprile alle 19.00 nella chiesa della Madonna del Mare sarà possibile invece ascoltare la Via Crucis accompagnata da musiche di Mozart e Gounod con la solista Danny van Hoof, la pianista Caterina Crosilla e il coro Nuovo Auricolare Vivavoce. Alla stessa ora avrà inizio la celebrazione liturgica nella chiesa di Sant’Antonio Nuovo, dove il contributo musicale sarà a cura dell’omonima Cappella corale che il giorno successivo alle ore 21.00 parteciperà alla veglia pasquale. Sabato alle 21.30 anche la chiesa di San Pio X potrà godere di un corredo musicale corale, con veglia e messa pasquale accompagnata dalle voci del coro femminile Clara Schumann. Saranno quattro le celebrazioni che domenica 21 aprile regaleranno note corali alla Pasqua. Si inizierà alle ore 9.00 a Sant’Antonio nuovo, per proseguire alle 9.15, quando la chiesa della Santissima Trinità a Cattinara riunirà cantori di tutte le generazioni nella messa in lingua slovena con i canti del coro parrocchiale e del coro misto Tončka Čok. Alle 9.30 Paschalia proseguirà nella chiesa di San Bartolomeo a Opicina con le musiche di autori sloveni proposte dallo storico coro parrocchiale di riferimento. Alle ore 12.00 si rinnoverà la tradizione della Pasqua in stazione con la messa nella cappella San Raffaele e i canti del Coeleste Convivium.

GORIZIA

Saranno quattro gli appuntamenti previsti in provincia di Gorizia, tutti concentrati nella domenica di Pasqua. Si inizierà quasi all’alba, quando alle ore 6.00 la chiesa di Lucinico aprirà i festeggiamenti con la celebrazione corredata dalle interpretazioni della Coral di Lucinis. Si proseguirà alle ore 10.00 nella chiesa di Mossa con Cantate Domino canticum novum, Alleluia!, celebrazione a cura della Corale San Marco che eseguirà la Missa brevis del compositore olandese Jacob de Haan. Alle 10.30 si inizierà a cantare anche nella chiesa di Maria Madre della Chiesa a Ronchi dei Legionari con la Corale Primo Vere. Alle 11.00 la celebrazione liturgica inserita nel calendario di Paschalia sarà quella di Capriva del Friuli, dove canteranno i coristi del Gruppo polifonico Caprivese.

PORDENONE

Una Via Crucis e una Veglia pasquale costituiranno il programma di Paschalia per questo fine settimana in provincia di Pordenone. Venerdì 19 aprile alle 20.00 il Duomo e la casa di riposo di San Vito al Tagliamento definiranno il percorso di Tenebrae factae sunt, via crucis itinerante che vedrà impegnato il Gruppo vocale Città di San Vito che il giorno successivo alle 21.00 si occuperà anche del corredo musicale della celebrazione pasquale nel duomo.

UDINE

Venerdì e domenica Paschalia proporrà eventi concertistici e spirituali di interesse artistico. Il venerdì santo nella chiesa di Santa Maria Assunta a Castions delle Mura sarà nel segno della Via Crucis di Franz Liszt. Alle 20.30 il coro Castions delle Mura e il coro Arrigo Tavagnacco proporranno infatti un progetto monografico dedicato al grande virtuoso di origine ungherese. La sua Via Crucis, scritta tra il 1873 e il 1879 per coro, soli e organo, verrà accompagnata dalla voce recitante di Emanuele Bonutti. Domenica alle 9.30 la messa pasquale nella chiesa di San Leonardo a Cavalicco si svolgerà invece all’insegna di un omaggio al compositore Jacob de Haan nel suo sessantesimo compleanno, con l’esecuzione di brani dalla Missa Paschalis e dalla Missa in Albis, a cura dell’Associazione culturale e musicale Tourdion.



Tutti gli eventi di Paschalia sono pubblicati sul sito dell’Usci FVG al link: http://www.uscifvg.it/it/cosa-facciamo/paschalia-2019/calendario-generale