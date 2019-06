Passa per Udine l’estate on the road di Max Gazzè

Primo concerto per l’edizione 2019 di Udine Vola, contenitore che animerà l’estate cittadina su quel piazzale del Castello che nel corso degli anni ha accolto una parata di stelle senza fine. La scelta dell’anno va in direzione di un’offerta di generi diversi, in grado di richiamare un pubblico transgenerazionale, dal rock per i ‘reduci’ degli Anni ’90 dei Marlene Kuntz alla trap ‘under 25’ di Achille Lauro, Madman e Priestess. Il via giovedì 4 luglio con il cantautore Max Gazzè, che ha deciso di passare il 2019 in gran parte ‘on the road’, ossia girando l’Italia in concerto. Dopo il tour per i 20 anni dell’album pluripremiato La favola di Adamo ed Eva e il successo di Alchemaya, Gazzè torna sul palco con un grande concerto che ripropone il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit, accompagnato dai musicisti di sempre (Giorgio Baldi, Cristiano Micalizzi, Clemente Ferrari e Max Dedo). Ogni tappa dell’On the road tour del bassista e compositore, un artista capace di spostarsi in ambiti anche diversissimi, avrà una sua particolarità: tra gli ospiti annunciati per le altre date, Alex Britti, Manu Katchè e Carl Brave.