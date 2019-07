Patti Smith a Trieste sulle tracce di Svevo, Rilke, Joyce e Saba

Ancora un grande nome della musica in concerto in Friuli Venezia Giulia. Patti Smith il 26 novembre si esibirà live per la prima volta a Trieste, al Politeama Rossetti. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di giovedì 4 luglio online su Ticketone, Vivaticket, alla biglietteria del Teatro e nei punti vendita autorizzati.

La “sacerdotessa” del rock" salirà sul palco con Tony Shanahan alla chitarra ed al pianoforte, portando il suo "Words and Music" a Trieste, città che ha affascinato l'artista per la sua cultura e storia e nella quale, per suo specifico desiderio, vorrà ripercorrere gli itinerari di Svevo, Rilke, Joyce, Saba.