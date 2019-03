Percoto Canta, 32° edizione con due importanti novità

Fra le eccellenze musicali del Friuli Venezia Giulia troviamo, da oltre tre decadi, il concorso canoro nazionale “Percoto Canta”, rassegna nata a Percoto in provincia di Udine, cresciuta esponenzialmente nel corso degli anni e capace di valorizzare, stagione dopo stagione, centinaia di aspiranti cantanti da tutta Italia. Dopo la grande serata finale dello scorso luglio, con la vittoria di Matija Crnec, Percoto Canta presenta oggi la sua 32° edizione, che vede subito due importanti novità.



La prima riguarda la serata finale, che si terrà sabato 28 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Un vero e proprio salto di qualità per il concorso, che trova casa in uno dei maggiori teatri del Friuli Venezia Giulia e del Nordest, una venue perfetta per esaltare le qualità dei concorrenti e l’accompagnamento dell’orchestra guidata dal M° Nevio Lestuzzi, che sarà impreziosita anche quest’anno dalla sezione archi della Mitteleuropa Orchestra, eccellenza musicale e culturale della nostra regione. Percoto Canta è infatti uno dei pochi concorsi canori che vede una vera orchestra accompagnare tutte le esibizioni dei concorrenti.



La seconda grande novità e che il concorso supererà quest’anno i confini nazionali, aprendosi anche ai partecipanti dall’estero e inserendo, come membro della giuria di qualità, un artista internazionale, Tinkara Covač, musicista, cantante e flautista slovena molto conosciuta a livello europeo. Assieme a Tinkara, la giuria conterà altri grandi nomi della musica italiana come la cantante e vocal coach Paola Folli, il cantautore, attore e volto televisivo Giò Di Tonno e l’icona del rock italiano, front man e leader dei mitici Timoria, Omar Pedrini. Grandi nomi che si aggiungono a quelli delle edizioni passate, dove troviamo Lodovica Comello, Bungaro, Rossana Casale, Silvia Mezzanotte, Peppe Vessicchio, Remo Anzovino, Simona Molinari, Adriano Pennino, L'Aura, Luca Pitteri e Marcello Balestra, tra gli altri.



Le iscrizioni a Percoto Canta sono quindi aperte da ora, e lo saranno fino all’8 maggio, per le tre categorie Junior, Senior e Cantautori – Brani Inediti. Una volta chiusa la fase delle iscrizioni, le migliori proposte vagliate dai giurati verranno ammesse alla seconda fase del concorso, quella delle selezioni live, che si terranno sabato e domenica 18 e 19 maggio alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli. Sarà in questa occasione che si assegneranno ufficialmente i pass per la finale del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, quest’anno ancora più ambita visto il prestigio della venue ospitante. Percoto Canta e i suoi volontari hanno da sempre lavorato per diffondere la cultura della buona musica e fedeli a questo approccio saranno anche i premi per i vincitori, a cui andranno borse di studio per un valore di 3.500 Euro.



La corsa al titolo di migliore voce della 32° edizione di Percoto Canta è cominciata! Per consultare le modalità di iscrizione, il regolamento e tutte le informazioni sulla manifestazione visitare il sito www.percotocanta.it alla sezione “iscrizione”, o scrivere a info@percotocanta.it. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale anche sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter “Percoto Canta”.



Nata nel 1988 dall’idea di un gruppo di amici, Percoto Canta ha valorizzato, edizione dopo edizione, centinaia di talenti provenienti da tutta la penisola. Per alcuni di loro il sogno si è avverato, come ad esempio per la meravigliosa Lodovica Comello, ora star internazionale, o la giovane Shari Noioso, già finalista del programma “Tu si que Vales” e scelta da Il Volo per prendere parte al loro tour italiano.