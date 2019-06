Peter Hook porta i Joy Division a Pordenone

E' Peter Hook il primo ospite annunciato del Music in Village 2019, a Pordenone. Giovedì 29 agosto, le sonorità dark, post punk dei Joy Division risuoneranno nel centro del capoluogo del Friuli occidentale, riproposte dal bassista della storica band inglese del carismatico Ian Curtis. Hook suonerà anche le hit dei New Order, nati dopo la morte di Curtis. Ad aprile il concerto, gratuito per la gioia dei fan come tutti gli eventi di Music in Village, saranno i Covent Garden.

In attesa dell'inizio del concerto, dalle 18 appuntamento con il Finger Food Festival, che accompagnerà gli eventi proprosti da Music In Village, dal 28 al 31 agosto, al Parco IV novembre, a Pordenone.