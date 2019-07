Pets 2 all’Arena Calderari di Pordenone

Secondo appuntamento con il Cinema Sotto le Stelle a Pordenone, mercoledì 3 luglio. Alle 21.30 Pets 2 - Vita da animali animerà l’arena Calderari con un evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Ritornano, infatti, sul grande schermo il cane Max e i suoi amici a 4 zampe per una nuova e divertente avventura.

Dopo aver scoperto, nel film precedente, cosa facessero gli animali domestici una volta lasciati in casa da soli, qui il mistero si accentua indagando la loro vita segreta, tutt’altro che monotona e sedentaria.

Protagonista il cane Max, che si ritrova improvvisamente ansioso, dopo che la sua padrona ha avuto un figlio, vittima della sindrome del genitore iper apprensivo, e torturato per questo da un prurito psicosomatico. Quale miglior cura di un soggiorno in campagna? Nel frattempo, a New York, a presidiare il quartiere e il pupazzetto preferito di Max, restano Gidget, che imparerà a fingersi un gatto per affrontare la moltitudine di felini di una vecchia del palazzo, e il coniglio Nevosetto, che avrà modo di soddisfare la sua sete di avventura liberando un cucciolo di tigre dalla gabbia di un losco direttore di circo.

Tre differenti storie che si incrociano e si intersecano per un finale emozionante e d’effetto.

Vi ricordiamo che a ogni spettacolo sarà presente l’OscBar, il bar del cinema all’aperto con bibite dissetanti e gustosi snack, in collaborazione con Birra Galassia.