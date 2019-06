Piccolipalchi, D’Orfeo conquista il pubblico

D’Orfeo, la fiaba in musica dedicata all’Orfeo di Monteverdi, è lo spettacolo vincitore del Premio del pubblico 2018/2019 di Piccolipalchi, assegnato nell’ambito della 13esima edizione della rassegna teatrale per le famiglie dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.

Il progetto della compagnia Teatro all’improvviso e della società musicale Accademia degli Invaghiti di Mantova è nato nel 2017 in occasione del 450° anniversario della nascita di Claudio Monteverdi e vuole avvicinare i bambini e i ragazzi all’opera del grande compositore italiano. Scene, pittura dal vivo ed effetti visivi, note e narrazione si snodano nel racconto coniugando la straordinaria musica con linguaggi teatrali contemporanei. Dario Moretti è il regista dello spettacolo nonché autore del testo, delle scene e degli effetti visivi mentre le musiche sono eseguite dal vivo da un ensemble formato da sette musicisti e tre cantanti, specializzato nel repertorio barocco e diretto dal maestro Francesco Moi.

La compagnia Teatro all’improvviso è attiva dal 1978 come teatro popolare, ma negli anni ha fatto del lavoro con l’infanzia la sua priorità. Le produzioni di Dario Moretti, il direttore artistico della compagnia, traggono ispirazione dalla curiosità per ogni forma d’arte con l’intento di coinvolgere, spiazzare e provocare il giovane pubblico.

L’edizione 2018/2019 di Piccolipalchi ha messo in scena 22 appuntamenti in 9 Comuni della regione (Monfalcone, Codroipo, Latisana, Tolmezzo, Colloredo di Monte Albano, Premariacco, San Vito al Tagliamento, San Daniele del Friuli e Udine) registrando quasi 2.000 presenze. Nel tempo si è arricchita anche di appuntamenti di danza e musica, affermandosi quindi come rassegna artistica e culturale per l’infanzia. Le collaborazioni sono molteplici e si capillarizzano in tutto il territorio regionale trovando l’appoggio di numerose realtà che ne condividono l’importanza sociale oltre che culturale. La rassegna è organizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, la partecipazione della Fondazione Friuli e la collaborazione e il contributo dei Comuni aderenti e delle associazioni locali. L’edizione 2019/2020 della rassegna è già in cantiere e verrà presentata ufficialmente a ottobre. Per ulteriori informazioni sulle attività, sia per adulti sia per bambini, dell’Ente Regionale Teatrale visitare il sito www.ertfvg.it.