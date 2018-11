Piccolipalchi a Codroipo e Udine

Doppio appuntamento – domenica 25 novembre – con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia grazie al sostegno della Regione e degli enti locali aderenti, e con la partecipazione della Fondazione Friuli.



Alle ore 17 il Centro culturale L’Ottagono di Codroipo ospiterà Play della compagnia torinese Tecnologia Filosofica/Refrain dedicato ai bambini dai 2 anni in su.

Play è uno spettacolo interattivo senza parole, che mescola musica, danza e teatro. A condurre l’esperienza collettiva, condivisa da pubblico e performer, sono i Qbot, dei cubi traslucidi che suonano e si accendono, attivati dall’interazione con i bambini. Lo spettacolo è un vero e proprio percorso sensoriale che, a partire dalla percezione visiva e uditiva, mette in moto la fantasia. Per la particolarità dello spettacolo e la peculiare fascia d’età cui si rivolge, lo spettacolo è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria allo 0432.224214.

Alle 17.30 a Udine, invece, andrà in scena Bruno, spettacolo di danza contemporanea della compagnia Dimitri/Canessa, dedicato ai ragazzi dai 15 anni in su. Premiato al 22° Festival Internazionale di Teatro di Lugano, lo spettacolo trae spunto dalla vita e dall’opera del disegnatore e scrittore polacco Bruno Schulz. Il lavoro della compagnia si contraddistingue per la capacità di muoversi tra danza e teatro, comico e drammatico, poetico e grottesco. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la compagnia di danza Arearea di Udine e andrà in scena negli spazi de Lo Studio in via Fabio di Maniago 15.



Giunta alla 13ima edizione, la rassegna Piccolipalchi si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di radicato servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone 2018/2019 conta complessivamente 22 appuntamenti in tutta la regione. Per prenotazioni e ulteriori informazioni contattare lo 0432.224214, info@teatroescuola.it. Tutto il programma di Piccolipalchi 2018/2019 al sito www.ertfvg.it.