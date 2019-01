Piccolipalchi presenta 'Gretel e Hänsel'

Torna "Piccolipalchi", la rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie realizzata dal Teatro Comunale di Monfalcone insieme all'ERT - Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Sabato 26 gennaio, alle ore 17.00, è di scena lo spettacolo Gretel e Hänsel, una straordinaria pièce di teatro di figura per bambini dai 4 anni, a cura del Teatro delle Briciole - Fondazione Solares delle Arti di Parma.



Quella di Hänsel e Gretel è una storia di fame e di miseria, ma è anche il racconto del riscatto di due fratelli, della loro sfida contro le difficoltà. Nello spettacolo, la scenografia, i personaggi, l’attrice – che è insieme animatrice e personaggio – abitano tutti dentro un manufatto vivente, un grande abito, da cui escono al momento opportuno. Utilizzando i caratteri espressivi del teatro di figura, lo spettacolo trasferisce la fiaba classica in un particolare congegno, un costume che porta in sé tutti gli elementi della storia: l’ossicino per ingannare le streghe, i sassolini bianchi che si illuminano sotto i raggi della luna…



L’edizione 2018-2019 di “Piccolipalchi” prevede l’ingresso gratuito per i bambini e i ragazzi fino a 18 anni; il prezzo del biglietto per gli adulti è 5,00 €.



I biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro, la Biblioteca Comunale di Monfalcone e l’ERT di Udine; la Biglietteria accetta prenotazioni telefoniche (0481 494 664).