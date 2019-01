Piccolipalchi presenta 'Il più furbo'

Piccolipalchi ospita a Tolmezzo la storica compagnia di teatro d’ombre Teatro Gioco Vita! Domenica 13 gennaio (ore 16.30) la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione degli enti locali aderenti e la partecipazione della Fondazione Friuli porterà sul palcoscenico del Teatro Candoni lo spettacolo Il più furbo, un concentrato di leggerezza e d’ironia, che farà ridere e pensare piccoli e grandi.



Dedicato ai bambini dai 3 anni in su, la nuova creazione della compagnia piacentina è tratta dall’opera di Mario Ramos, acclamato autore di libri illustrati, e mescola il teatro d’ombre con il teatro d’attore e la danza; Fabrizio Montecchi ne firma la regia e le scene mentre le sagome sono realizzate da Nicoletta Garioni con Federica Ferrari su disegni di Ramos. Lo spettacolo narra di un lupo che suscita una sincera simpatia: un po’ pasticcione e alle prese con un bosco abitato da personaggi che invece di essere intimoriti, mettono in crisi la sua convinzione di essere “il più furbo”.

Dall’incontro con il lupo il pubblico esce con la gioiosa convinzione che la vita, nonostante tutto quello che può riservare, è comunque un’avventura meravigliosa. Andrea Coppone, unico attore-narratore in scena, interpreta tutti i personaggi grazie alle tecniche d’ombra con figure essenziali cariche di espressività e humor. Un appuntamento imperdibile per incontrare una compagnia celebre in tutto il mondo che nel 2018 ha festeggiato i 40 anni di attività.



Tutti gli appuntamenti della rassegna Piccolipalchi partecipano al progetto di educazione all’ascolto e alla visione q.b.. Curato dall’ERT-teatroescuola in collaborazione con Virginia Di Lazzaro il progetto q.b. consiste in molteplici attività di animazione che coinvolgono gli spettatori grandi e piccoli durante quel “tempo sospeso” che precede l’inizio dello spettacolo e li accompagnano nella scoperta e nella condivisione del rito del Teatro.



Giunta alla 13ima edizione, la rassegna Piccolipalchi si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di radicato servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone 2018/2019 conta complessivamente 22 appuntamenti in tutta la regione. Per prenotazioni e ulteriori informazioni contattare lo 0432.224214, info@teatroescuola.it. Tutto il programma di Piccolipalchi 2018/2019 al sito www.ertfvg.it.