Polifonico di Ruda in corsa per i ‘Globi d’oro’

C’è molto Friuli nelle terne dei Globi d’oro che la stampa estera, come ogni anno, assegna ai migliori film italiani, mercoledì 19 a Roma.

Il film ‘Resina’ di Renzo Carbonera, regista nato a Lignano Sabbiadoro, è stato infatti selezionato nella terna per la migliore colonna sonora, cui ha partecipato il Coro Polifonico di Ruda diretto da Fabiana Noro.

L’ensemble ha interpretato la composizione ‘Resina’ del triestino Luca Ciut, oltre ad ‘Lux aurumque’ di Eric Whitacre, ‘Stetit angelus’ di Giovanni Bonato e ‘Standchen’ di Franz Schubert.

Tutti pezzi portanti di un film che racconta una storia di riscatto sociale attraverso la musica, quella corale in particolare.

Soddisfazione da parte del direttivo del Polifonico, che ha raccolto numerosi riconoscimenti anche in giro per il mondo, e congratulazioni espresse soprattutto al regista Carbonera, che ha creduto nelle capacità del Coro, affidandogli un ruolo non secondario nel film.

La pellicola è in competizione con ‘Il bene mio’ (musiche di Gabriele Panico e Franco Eco) e ‘Il traditore’, il cui autore della colonna sonora è il Premio Oscar Nicola Piovani.