PordenOnAir, musicisti e artisti di strada in festa

I venerdì e i sabati dal 15 giugno al 13 luglio il centro cittadino si accenderà con i concerti acustici e gli spettacoli circensi di PordenOnAir, la rassegna di artisti di strada giunta alla terza edizione. Saranno 70 a esibirsi tra musicisti, trapezisti e giocolieri provenienti da Triveneto, Italia e Europa. Un’offerta per grandi e piccoli che si snoderà nelle piazze XX Settembre e Cavour, ma anche nei corsi Vittorio Emanuele e Garibaldi.



A presentare la nuova PordenOnAir sono stati gli organizzatori Claudio Scircoli e Luca Ceolin assieme al sindaco Alessandro Ciriani, co-ideatore dell’iniziativa sostenuta dal Comune. «Quest’anno, facendo tesoro degli anni scorsi, abbiamo rinnovato la formula – hanno spiegato Scircoli e Ceolin – condensando la manifestazione in meno giornate e con più artisti nelle singole giornate, anche per rendere PordenOnAir più visibile e tangibile».



I concerti, tutti acustici, dunque senza amplificazione, si svolgeranno dalle 18 alle 21 circa. La musica (lo slogan della manifestazione è «La città che suona») comprenderà una rosa di proposte ampia e variopinta: rock, blues, folk, solisti e duetti, chitarre e strumenti esotici e altro ancora.



Ma se il marchio di fabbrica è la musica, nel corso dei tre anni PordenOnAir ha dato sempre più spazio all’intrattenimento per bimbi e famiglie. «Quest’anno in particolare – hanno spiegato Scircoli e Ceolin – abbiamo deciso di offrire un programma ancora più «family frendly» inserendo affermati artisti del circo che girano i principali festival europei».



Gli spettacoli di questo tipo si terranno per motivi di spazio in piazza XX Settembre, per tutto il pomeriggio fino a sera. A incantare il pubblico saranno famose artiste professioniste uscite dalla scuola circense di Torino. Si tratta di Chiara Vitale (in programma il 15 giugno), Lara Quaglia (21 e 22 giugno) e gli artisti del «Blink circus» (28 e 29 giugno) «che fa letteralmente impazzire di gioia i bambini – ha spiegato Scircoli – gli spettatori vengono accolti in un mini tendone da un presentatore sotto forma di ologramma. Qui vengono consegnate delle lenti di ingrandimento per assistere a un magnifico spettacolo tridimensionale».



«PordenOnAir – ha osservato il sindaco Ciriani - porta la musica per strada, fuori dai contesti e spazi ufficiali, facendo toccare con mano, anche grazie a questa formula più compatta, gli eventi e la vitalità musicale artistica pordenonese. A ciò si aggiunge un intrattenimento per bimbi originale, fuori dai soliti cliché. Tutto questo, assieme alla riqualificazione urbanistica, contribuisca a rendere un servizio alla città e a farla più viva e accogliente. Il prossimo anno – ha concluso – potrebbe essere quello giusto per promuovere PordenOnAir da rassegna a vero e proprio festival degli artisti di strada».



Tutti gli spettacoli, compresi quelli circensi, sono gratuiti. Naturalmente è gradito lasciare un piccolo contributo agli artisti o eventualmente acquistare i loro cd. Tutte le informazioni sugli eventi verranno via via pubblicato sulla pagina Facebook della rassegna.