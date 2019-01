Premio De Andrè: una friulana in semifinale

Nuovo riconoscimento per la musica made in Friuli, una settimana dopo il premio speciale del Mei alla goriziana Paola Rossato. La cantautrice friulana Irene Dolzani è stata selezionate per le semifinali nazionali della 17° edizione del Premio Fabrizio De Andrè ‘Parlare musica’, che si terranno dal 6 al 9 febbraio a Sanremo, nella Casa Siae, in Piazza Colombo.

Patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De Andrè, realizzato grazie al contributo di Dori Ghezzi (Presidente della Giuria) e di Luisa Melis (direzione artistica), il Premio – presentato da Gianmaurizio Foderaro e trasmesso in diretta streaming – vedrà 24 semifinalisti contendersi, con due brani a testa, la finale nazionale del Premio, che si terrà il 6 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Irene si esibirà venerdì 8, nello stesso giorno di Gerardo Tango, Andrea Caracciolo, Francesco Guarino, Damiano Giuseppe Rodà e Giulia Ventisette.

Vocalist classe ’77 di Osoppo, che qualche anno fa aveva creato a casa sua l’evento ‘Il salotto di Irene’, esperta di counseling musicale (sviluppo della consapevolezza personale delle potenzialità nell’ambito della performance musicale), sound coaching e vocal coaching, Irene sta lavorando al nuovo album, l'atteso seguito a ‘Je chante’, uscito nel 2015 e attribuito a Irene Dolzani with Friends: un gruppo di collaboratori che comprende il suo storico gruppo Jazz&More, più altri musicisti di estrazione jazz, classica e cantautorale, come l’album.