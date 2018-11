Quando il jazz incontra la scienza

La musica, da sola, può servire per suscitare emozioni, intrattenere, far riflettere. In alcuni casi, può diventare il veicolo per progetti che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni, almeno di una parte della popolazione. Da qualche decennio, i musicisti hanno iniziato a diventare protagonisti diretti anche di iniziative benefiche (dagli storici Live aid e Usa for Africa in poi, insomma…), usando la musica come mezzo per sensibilizzare l’opinione pubblica, o anche qualcosa in più.



Il pianista jazz Mauro Costantini, tra i musicisti friulani più attivi con diverse formazioni, alcune anche particolarmente ‘longeve’ (e con album da recuperare, da Discantus a Soul touch), ma anche consulente per la disabilità visiva all’Ufficio H della comunità Piergiorgio, si è fatto promotore di un progetto speciale. Si tratta di una campagna volta al reperimento di fondi per la creazione di un polo interamente dedicato alla Comunicazione aumentativa alternativa, dove bambini con bisogni comunicativi complessi possano trovare operatori esperti e gli stessi operatori, a loro volta, altri professionisti di alto livello per approfondire temi e argomenti specifici.



Un progetto a lungo termine, nato dall’incontro con l’associazione OrSa, che riunisce le famiglie con bambini affetti da Sindrome di Angelman (una malattia del neuro sviluppo), che partirà con la creazione di uno spazio ludico e prevede nel tempo il coinvolgimento di varie figure professionali. Per raccogliere i fondi necessari all’avvio, Mauro Costantini, non vedente dalla nascita, ha deciso di organizzare uno spettacolo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine assieme all’Organ Madness, formazione che comprende Daniele D’Agaro (sax), Denis Biason (chitarra) e Alessandro Mansutti (batteria). Sabato 17 al Teatrone, ‘Si Fa per di Re’ avrà però anche un ospite speciale: lo scienziato friulano di fama internazionale Mauro Ferrari, esperto di nanotecnologie, che interagirà con la band sviluppando una narrazione sul tema della comunicazione, ma anche suonando il sassofono!



“E’ una performance già presentata in diversi contesti divulgativi – spiega Costantini – Ho conosciuto Ferrari nel 2013 ed è nata subito l’amicizia, visto che lui usa la musica per spiegare: suonare diventa un mezzo alternativo per illustrare concetti anche complicati, parlare di etica, fede, ricerca scientifica, bioetica… Un anno fa, alla fine di uno spettacolo a Roma, alla famosa Nuvoladi Fuksas, Mauro mi ha rivelato che suonare nel Teatrone della sua città sarebbe stato il suo sogno…”.



Per realizzarlo, Mauro Costantini e l’Ufficio H hanno lavorato un anno intero. “Io – puntualizza – mi sono messo a disposizione nel ruolo di consulente e musicista, con un progetto che non riguarda direttamente me, e quelli dell’Ufficio sono stati bravissimi, perché sono figure professionali di tutt’altro tipo che si sono trovati a organizzare uno spettacolo, con tutto quel che ne consegue. Abbiamo raccolto il sostegno di tanti sponsor compreso Bluenergy, ma per partire ci serve il sostegno di tutti, ed è per quello che speriamo di accogliere un bel pubblico a teatro, sabato 17”.