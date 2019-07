Una delle più importanti ed intense pagine della letteratura musicale di ogni tempo sarà protagonista del terzo appuntamento di “Musica a 4 Stelle”, la stagione concertistica giunta quest’anno alle sua trentacinquesima edizione, e che si articola lungo l’ intero arco dell’ estate a Grado all’insegna della qualità. Il grande compositore francese venne internato dai nazisti in campo di concentramento anche se di credo cattolico, e ben consapevole del destino di milioni di morti nelle camere a gas, offrì a Dio la propria esortazione attraverso i quadri del Nuovo Testamento, ovvero intitolando la sua opera “Quartetto per la Fine dei Tempi” che stava a significare la fine di ogni cosa logica. L’appuntamento per ascoltarla è a Grado, nella Basilica di Santa Eufemia, giovedì 18 luglio.



Quando nel settembre del 1939 la Francia entrò in guerra, Messiaen fu chiamato alle armi e pochi mesi dopo, nel maggio del '40, durante un'offensiva tedesca venne catturato dal nemico. Insieme ad altri prigionieri fu trasferito nel campo di concentramento Stalag VIII-A di Görlitz (al confine Sud-Ovest della Polonia), dove rimase per un anno. L'ufficiale esponsabile dello Stalag era un appassionato di musica e, venuto a sapere delle competenze di Messiaen (come di altri tre prigionieri musicisti), lasciò lavorare il compositore in vista di un concerto al campo. Messiaen scrisse per i musicisti conosciuti durante la prigionia (un violoncellista, un violinista e un clarinettista) dapprima un breve trio (confluito successivamente nell'opera come quarto movimento) e poi, con l'aggiunta di un pianoforte (suonato da Messiaen stesso), realizzò il Quartetto. Il Quatuor pour la fin du temps fu portato a termine agli inizi del nuovo anno ed eseguito il 15 gennaio del '41, in un edificio del campo che veniva usato come auditorium, di fronte ai prigionieri dello Stalag VIII-nessuno dei tre era un musicista professionista. I nazisti permisero a Pasquier di acquistare un violoncello da un liutaio di Görlitz grazie a una colletta tra i prigionieri e il pianoforte su cui suonò Messiaen era talmente vecchio e malmesso che ogni tanto i tasti, una volta premuti, restavano abbassati. La leggenda secondo cui il violoncello di Pasquier avesse solo tre corde fu messa in giro dallo stesso Messiaen, probabilmente per illustrare le difficoltà che i quattro esecutori dovettero incontrare, ma è stata più volte smentita dallo stesso Pasquier. L’esecuzione per il concerto di Grado sarà a cura dello straordinario quartetto americano “American Free Stamp Quartet” composto da Susan Britton, violino; Amitai Vardi, clarinettoLinda Atherton, cello; Shuai Wang, piano, e coaudiuvati dalla voce recitante di Leonardo Tognon. La formazione è davvero di grande prestigio e il suo nome vuole rappresentare l’idea della libertà; a Cleveland, città di provenienza, lo scultore Claes Oldenburg ha realizzato un opera raffigurante un enorme timbro che stampa sulla terra il motto “libertà”, ed il quartetto pertanto porta in giro per il mondo la musica di Messiaen come un messaggio di speranza. L’ ascolto del quartetto per la Fine dei Tempi non è certo facile, ma l’appuntamento è davvero importante e il direttore artistico della rassegna Giorgio Tortora ritiene che Grado possa tornare al prestigio di un tempo, proprio con queste manifestazioni di grande prestigio, in linea con l ‘Assessorato alla Cultura dell’ Isola (Ass. Sara Polo) che con le mostre dedicate a Medea e alle esposizioni pittoriche del ‘900 italiano, dimostra d credere sul cosiddetto turmo culturale.