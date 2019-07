Qui una volta era tutto un festival

SSe la salute ci assisterà, tra qualche anno magari racconteremo ai nipoti di quel periodo irripetibile in cui la nostra regione era la Mecca della musica, specie d’estate, con una tale offerta di concerti da giugno ad agosto da far invidia alle capitali europee. Finita quell’era, durata più o meno da metà anni ’90 fino al 2012, l’anno dell’ultimo live da 40-50 mila spettatori in regione, i festival estivi si sono trasformati, alcuni sono scomparsi, altri emigrati altrove e altri ancora si sono adattati ai tempi nuovi: quelli della scomparsa dei grandi sponsor e della minor capacità di spesa da parte dei committenti pubblici (leggi: Comuni e soprattutto Regione).



In questo panorama – che comunque vede ancora la presenza di rassegne storiche, come Folkest, che ha superato le 40 edizioni: un record - , spicca la presenza di una rassegna come Sexto’Nplugged, il festival musicale di Sesto al Reghena, noto per la qualità e originalità delle proposte artistiche, ma anche per la location scelta: il cortile dell’Abbazia benedettina dell’8° secolo, uno sfondo che “determina la musica”, adattata al fascino del luogo. E che non ha impedito nel corso del tempo di ospitare nomi presenti nella storia della musica internazionale degli ultimi decenni: Air, Antony and the Johnsons, St. Vincent, The War on Drugs, Belle And Sebastian, Einstürzende Neubauten, Goldfrapp, Apparat, Mogwai, Interpol, Anna Calvi, Mark Lanegan, Blonde Redhead, Calexico, Patrick Wolf, Of Monsters and Men, Divine Comedy…, spesso in data esclusiva e comunque artisticamente ‘unica’.



Soggetto, come quasi tutte le altre rassegne, al ‘minor impegno finanziario’ da parte dell’amministrazione regionale in quanto a finanziamenti, Sexto ‘Nplugged rimane l’unico festival in Fvg ad essere inserito da anni negli elenchi della stampa di settore tra quelli ‘imperdibili’ per l’estate. E comunque, il più rappresentativo - in una regione che ha sempre saputo guardare più avanti che verso il passato - di una scena mondiale in continua evoluzione. Anche se orgogliosamente ‘alternativa’ o underground in certe scelte: una differenza che oggi, in realtà, non esiste più, visto il travaso di esperienze e idee tra mainstream commerciale e tutto il resto.



La line up della 14a edizione, tutta a luglio, presenta quattro headliner di caratura internazionale: martedì 2 luglio si parte con Billy Corgan, fondatore e leader degli Smashing Pumpkins, la band che ha dominato la scena musicale degli Anni ’90 vendendo oltre 30 milioni di copie, e dal 2005 apprezzato anche come solista. Lunedì 8 un’altra scelta musicale azzeccata: la cantautrice statunitense Sharon Van Etten, autrice anche di colonne sonore che, a 5 anni dall’album che le ha portato fama internazionale, ha pubblicato Remind me tomorrow, già inserito tra i possibili dischi dell’anno dai media specializzati: una sferzata pop al suo stile indie-folk malinconico.



Il 9 luglio, in esclusiva nazionale, Michael Kiwanuka, il nuovo talento britannico del soul, il giovane cantante di origini ugandesi che con Home Again e Love & Hate ha conquistato gli ascoltatori per la voce, la ricercatezza dei suoni e il mélange di psichedelia e jazz, oltre ad avere offerto alcuni brani come sigle di importanti serie Tv. La chiusura lunedì 22 con Ex:Re, il debutto solista di Elena Tonra dei Daughter: dream pop con voce eterea, in linea con molte scelte artistiche tipiche del festival, nel borgo più bello e rock d’Italia.