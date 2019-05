Remo Anzovino: “Vado in Giappone e poi...”

Ormai è uno dei ‘big’ della musica italiana, anche se non parliamo di canzone(tte). Basterebbe citare l’ultimo invito al pianista e pordenonese Remo Anzovino, chiamato nei giorni scorsi come ‘ambassador’ per l’apertura di Pianocity Milano, terzo appuntamento di Apple Music Live, il più importante festival nazionale dedicato al pianoforte, al fianco di nomi come Dardust, Boosta… Dopo il successo dell’ultimo album di inediti Nocturne per Sony Music, è arrivato anche il Nastro d’Argento 2019 per le colonne sonore originali dei film Hitler contro Picasso e gli altri, Van Gogh tra il grano e il cielo e Le Ninfee di Monet per la serie di successo La grande arte al cinema. Con una menzione speciale “per aver reso più intensa la narrazione aggiungendo emozione alle emozioni che l’arte riesce ad esprimere al grande pubblico”.



Mercoledì 22 e giovedì 23, Anzovino volerà in Giappone per i suoi primi due concerti nel Sol Levante in programma a Tokyo e Osaka, nell’ambito della rassegna Suoni Italiani organizzata da New Age Productions. Due nuovi appuntamenti internazionali dopo la performance dello scorso novembre alla Purcell Room per il London Jazz Festival. “Ogni volta che debutto in un nuovo Paese – racconta Remo - mi chiedo sempre come verrà recepita la mia musica. È una verifica molto gratificante. Nel caso del Giappone è la naturale conseguenza di Nocturne, registrato ai Jvc Victor di Tokyo: è un mondo che mi è rimasto nella mente e nel cuore e nel quale ho davvero desiderato tornare per suonare dal vivo”.



Al termine del tour nipponico, in cui presenterà il suo ultimo album e i precedenti (Dispari, Tabù, Igloo e Viaggiatore Immobile), ma anche le tantissime colonne sonore pubblicate per il cinema e la televisione (Pasolini maestro corsaro, Da Clay ad Ali, Canto Alla Durata – omaggio a Peter Handke, 1968 Sport e Revolution…), Remo entrerà in studio per preparare una nuova colonna sonora cinematografica per la serie La grande arte al cinema. Il 4 giugno tornerà al ‘Giovanni da Udine’ con Marco Goldin per il ‘bis’ de La grande storia dell’Impressionismo.