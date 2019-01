Ritmi sudamericani di casa nostra

Negli ultimi anni, le coordinate musicali sono andate spostandosi dall’Europa e gli Usa al resto del mondo, con un occhio di riguardo per l’America Latina: un territorio con un’infinità di suoni e tradizioni vecchie e nuove, penetrate sia a livello commerciale – pensiamo al reggaeton o alla miriade di ritmi latini che hanno sostituito i balli ‘autoctoni’ nelle serate degli appassionati – che underground.



Il contributo più importante è nato all’interno dell’etichetta La Tempesta, creazione dei pordenonesi Tre allegri ragazzi morti, fucina di nomi nuovi e di ‘culto’ nel vasto mare della musica indipendente italiana. Dentro la sotto-etichetta La Tempesta Sur sono stati pubblicati in poco più di un anno due album che hanno sancito l’ingresso anche in Italia di un genere tipicamente sudamericano, la cumbia, nella versione contemporanea, ossia ‘digitale’.



Nelle due compilation Istituto Italiano di Cumbia, Davide Toffolo e soci hanno presentato una nuova onda di ‘italo-cumbia’ ad opera di band da tutta Italia, alcune con componenti di origini latine. Un immaginario nuovo per il nostro Paese, che in poco tempo ha sorpassato generi di moda come la trap – oggi conosciuta dal grande pubblico per motivi di cronaca, ma riferimento quasi unico per una vasta fetta di teen-ager – che la visione ‘da cartolina’ dei tormentoni estivi latini.



Per rendere popolare anche in Italia un genere famosissimo in diverse nazioni del Sudamerica, La Tempesta ha messo assieme una serie di artisti che interpretano a loro modo, con forti iniezioni di elettronica e un gusto tropicale ‘occidentalizzato’, i ritmi di un genere che accomuna la componente nativa, quella nera e quella europea delle popolazioni di molti Paesi latini. Solo che gli ‘allievi’ dell’Istituto Italiano di Cumbia vengono dalla provincia italiana, Friuli compreso, come Ucronic (Pordenone), Mr. Island (Lignano Sabbiadoro), oltre ai ‘big’ come i milanesi Cacao Mental.



Espressa per la prima volta nel singolo e video in questa grande città (La prima cumbia) dei Tarm, che vedeva come ospite speciale Jovanotti, la cumbia digital made in Italy nasce con un approccio ‘situazionista’ in una città, Pordenone, che a cavallo tra Anni ’70 e ’80 aveva inventato l’idea di collettivo punk col Great Complotto. Un incontro di culture dal forte impatto anche ideologico, che si sta sviluppando anche nel resto dell’Europa, come fenomeno transnazionale, sulla scia di quanto accade in America Latina.



Il volume due della raccolta continua la ricerca sul territorio con una quindicina di artisti-gruppi-collettivi, che aprono il ventaglio delle variazioni possibili sul genere. Quasi in contemporanea, Toffolo ha pubblicato un romanzo a fumetti, Il cammino della cumbia, che si sviluppa come un documentario sulla musica migrante nata in Colombia e nasce da un viaggio di 8.500 chilometri fatto a inizio 2018, durante il quale il cantante-fumettista-ecc. ha seguito le orme lasciate dalla musica tradizionale nel tempo. Un viaggio portato anche in tour, con una serie di date in Italia – composte da presentazione della graphic novel + Dj set a tema -.