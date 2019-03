Robben Ford, fondatore degli Yellowjackets, a GradoJazz by Udin&jazz

Il Festival Internazionale GradoJazz by Udin&Jazz, dopo gli annunciati concerti dei King Crimson (Palmanova, 6 luglio) e degli Snarky Puppy (Grado, 11 luglio), che hanno scelto di aprire i rispettivi tour italiani proprio con queste date, presenta un altro straordinario evento: il bluesman Robben Ford, uno dei guitar hero della nostra epoca, si esibirà al Parco delle Rose di Grado (Go) mercoledì 10 luglio alle 21.30 (biglietti disponibili su Ticketone, Vivaticket e circuito collegato).



Robben Ford, reduce da un tour mondiale (in questi giorni è a Tokyo per tre date al Blue Note, uno dei templi del jazz internazionale), presenta l’ultimo disco, uscito da pochi mesi con il titolo “Purple House”, in un tour italiano di sole tre date, a luglio, scegliendo i più prestigiosi Festival!



Fondatore, nel 1977 dei leggendari Yellowjackets, gruppo fusion di fama mondiale, Robben è un virtuoso del blues, del jazz e del rock ed anche uno dei più innovativi e influenti chitarristi contemporanei, cantante e compositore con una carriera che attraversa quasi cinquant'anni e cinque nomination ai Grammy. Gli artisti con i quali ha collaborato fanno parte della storia della musica, e parliamo di Miles Davis, George Harrison, Steely Dan, Joni Mitchell, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Kiss e molti altri.



Il grande chitarrista californiano presenta così il suo nuovo album in studio, progetto che porterà sul palco gradese: "La mia idea per questo disco era quella di spingermi oltre, di dare ancor più enfasi alla mia musica. Purple House è stato una grande opportunità per cercare di proporre qualcosa di veramente diverso” – e aggiunge - "Ho sempre composto blues e rhythm&blues e con la band The Blue Line, eravamo concentrati sul blues più tradizionale. Ma nel corso degli anni ho cercato di ampliare il mio songwriting e in questo lavoro si scoprirà la sua evoluzione". La sua anima blues, tuttavia, è sempre al centro del suo mondo musicale ed è l’espressione più viva di ogni sua esibizione.



GradoJazz by Udin&Jazz (che giunge alla ventinovesima edizione), è un progetto di Euritmica e gode del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Grado.