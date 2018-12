RockHistory Suona la Storia a Palmanova

Dopo oltre 300 conferenze RockHistory Suona La storia, il progetto realizzato in tutta Italia da Arte&Musica di Monfalcone, grazie anche Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Carigo, arriva per la prima volta a Palmanova.

Fortemente voluto dal Comune della città stellata, l’appuntamento RockHistory Suona La Storia, i 100 minuti del Rock più seguiti in Italia è per venerdì 21 alle 20.30 nella Biblioteca Comunale (Via Loredan, 1 (ingresso libero). Dopo Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine e tante altre città ora una tappa richiestissima anche a Palmanova!

La storia, dalla metà degli anni ‘60 al 2000, riletta attraverso le potenti lenti della musica, da Gabriele Medeot, che direttamente dalla sua trasmissione RockRevolution su RaiRadioUNO condurrà il pubblico in un viaggio emotivo e coinvolgente: racconti, video e copertine di vinili sono i tre elementi che ti faranno scoprire cosa c’è nascosto dietro alle canzoni e agli artisti che le hanno composte.

Oltre trentamila le persone che negli ultimi due anni hanno assistito agli oltre trecento incontri con Medeot in regione ma anche in Lombardia, Veneto e Piemonte. Con esperienza conduce il pubblico in un percorso appassionato ed emotivo, che evidenzia relazioni, connessioni e spesso svela curiosità e misteri.

"Il pubblico reagisce sempre molto positivamente a questi incontri" - dice Medeot - "sono ottime occasioni per dare spunti di ragionamento alle persone, per far osservare le cose da angolature diverse, che poi sono quelle della musica e dei suoi artisti".

Rock History è anche un libro di successo edito da Tsunami Editore e in questo momento è in cantiere il secondo volume che uscirà nel 2019.