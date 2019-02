Rosolen in visita alla Fondazione Bon

Alessia Rosolen, Assessore all’Istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata ospite della Fondazione Luigi Bon e ha potuto visitare il Teatro, le nuove aule di musica e il cantiere dove a breve sorgerà il primo Centro per l’infanzia ad indirizzo musicale ed artistico (aperte le iscrizioni per l’anno 2019/20). L’Assessore si è compiaciuto per la qualità del lavoro in via di ultimazione e per l’originalità del progetto della Filiera Musicale della Fondazione, evidenziando anche l’importanza di tale iniziativa sul territorio regionale frutto di una storia ricca e variegata di cui tutti dobbiamo farci carico per poterla trasmettere alle future generazioni come sta facendo la fondazione colugnese con questo nuovo progetto.

Fon, gruppo di architetti che ha realizzato il progetto ha creato degli spazi tenendo presente molti fattori diversi: la luce, il colore, la temperatura, l’impatto sonoro, la facilità nel relazionarsi, offrendo ai bambini la possibilità di muoversi in un ambiente in cui i messaggi rimandati dallo spazio fisico e dalla proposta educativa siano il più possibile coerenti e in armonia. Il bello come modus educativo, la musica come linguaggio non verbale e quindi empatico e creativamente fertile come testimoniato da innumerevoli saggi scientifici a cui si aggiungono miriadi di attività come l’atelier artistico, il giardino/orto interattivo e molte altre iniziative che creeranno un ponte con le molteplici attività artistiche già in essere presso la Fondazione Bon