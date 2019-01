Sale l'attesa per 'Volevo fare la rockstar' di Matteo Oleotto

Sarà presentata domani alla stampa e al pubblico la nuova fiction del regista goriziano Matteo Oleotto. Sarà proprio la città natale del regista a ospitare l'evento che svelerà i dettagli di 'Volevo fare la rockstar'. Le riprese, iniziate in Friuli Venezia Giulia il 3 settembre scorso, si concluderanno a febbraio. Protagonisti l'attore udinese Giuseppe Battiston, Valentina Bellè ed Emanuela Grimalda.

“Volevo fare la rockstar” è ispirata all'omonimo blog di Valentina Santandrea che, mamma di Camilla, Lucia e Carolina, racconta la sua famiglia moderna, un po' strampalata ed eccentrica allo stesso tempo. La serie, composta da 12 episodi, è stata scritta da Alessandro Sermoneta, Giacomo Bisanti e Matteo Visconti e stata prodotta da Pepito Produzioni e Rai Fiction

con il supporto di Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Tra gli aspetti interessanti della serie, che sarà trasmessa da RaiDue, il cast di giovanissimi reclutati con casting ospitati in diverse località della regione. A domani per tutti i dettagli!