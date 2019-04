San Vito rende omaggio ad Alberto Fasulo

Ad aprile è bello andare al cinema all’Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento: oltre ai nuovi dieci titoli in calendario con alcuni grandi successi del grande schermo, ci sarà anche una mini-rassegna speciale dedicata ad Alberto Fasulo, il regista sanvitese che con la sua ultima “fatica” Menocchio ha conquistato i festival europei. Nelle tre giornate in cui saranno proiettati Rumore Bianco, Genitori e, appunto, Menocchio, lo stesso regista sarà presente in sala.

"È con piacere - ha dichiarato il direttore artistico della rassegna Alessandro Venier -, poter ospitare questi tre film di Fasulo, che, oltre a essere uno dei più significativi registi del panorama nazionale, è anche un sanvitese doc. Visto il successo del suo ultimo film Menocchio, abbiamo pensato di chiudere la stagione con un momento dedicato a lui e al suo cinema. Oltre a una nuova proiezione di Menocchio, riprorremo al nostro pubblico, dunque, Rumore Bianco, che ha per protagonista il fiume Tagliamento e Genitori, il documentario in cui si parla di disabilità. Avremmo il piacere di ospitare, in tutte e tre le proiezioni, lo stesso regista che ci spiegherà la genesi dei film e ci introdurrà alla visione”.

“Ritroveremo anche ad aprile - ha aggiunto Patrizia Martina, presidente della Pro San Vito che organizza la rassegna cinematografica - diversi appuntamenti dedicati ai bambini: da non perdere Rex - Un cucciolo a palazzo, C’era una volta il principe azzurro e il classico che piacerà non solo ai più piccoli Dumbo. I nostri volontari vi aspettano all’Auditorium Zotti”.

Si parte martedì 2 e venerdì 5 aprile alle 21 con un grande film: Copia originale. Si tratta della vera storia di Lee Israel che, per contrastare la povertà, decise di contraffare lettere di persone celebri già decedute. Il film ha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar, 2 candidature a Golden Globes, 3 candidature ai Bafta e ha ha vinto 2 Spirit Awards, gli "Oscar" del cinema indipendente.

La rassegna prosegue sabato 6 aprile alle 21 e domenica 7 aprile alle 18 con la proiezione del film drammatico Cocaine, la storia di un ragazzo che diventa informatore per la polizia locale ma poi il suo destino vira altrove e si trasforma in uno spacciatore.

Pomeriggio dedicato ai ragazzi domenica 7 aprile con Rex - Un cucciolo a palazzo. Film d’animazione che racconta la storia di Rex, uno dei cuccioli di Corgi di Buckingham Palace che, dopo aver perso le tracce della sua amata padrona, Sua Maestà Elisabetta II, finisce per sbaglio in uno dei più terribili clan di lotta canina nei sobborghi di Londra.

Per il meglio del cinema europeo, martedì 9 aprile alle 21 e giovedì 11 aprile alle 21, proiezione di The Guilty - Il colpevole. Thriller con protagonista Asger Holm, un operatore telefonico di un servizio di emergenza che un giorno deve affrontare un caso di criminalità estrema. Il film ha ottenuto 3 candidature agli European Film Awards.

Sabato 13 aprile alle 21 e domenica 14 aprile alle 18, Momenti di trascurabile felicità, commedia italiana di Daniele Luchetti con protagonista Pif. La pellicola è l'adattamento cinematografico dei romanzi Momenti di trascurabile felicità e il sequel Momenti di trascurabile infelicità, scritti da Francesco Piccolo, cosceneggiatore del film insieme a Luchetti.

Sempre domenica 14 aprile ma alle ore 15, C’era una volta il principe azzurro. Film d’animazione che ha come protagonista un principe non molto convenzionale. La storia è un puzzle di diverse favole, che si compone svolgendosi in una vicenda che ha come epicentro l'amore vero, quello che si basa sulla rinuncia di se stessi a favore dell'amata.

Martedì 16 e venerdì 19 alle 21 Sofia. Il film, che è stato premiato al Festival di Cannes, racconta il dramma di una gravidanza segreta nel Marocco contemporaneo. La regista esordiente Meryem Benm'Barek, marocchina cresciuta in Belgio, osserva con sguardo critico la vicenda della sua protagonista.

Sabato 20 aprile alle 21 ritorna al cinema, in versione restaurata, dopo 20 anni il cartoon italiano, con il più alto incasso della storia: La gabbianella e il gatto di Enzo d’Alò. Ispirato al capolavoro best-seller di Luis Sepúlveda diretto dal maestro Enzo d’Alò e sceneggiato insieme a Umberto Marino, segnò un passo importante per l’animazione italiana.

Venerdì 26 aprile alle 21 e domenica 28 aprile alle 18 Ricordi? Il film racconta la storia di due ragazzi che si incontrano ad una festa e si piacciono fin da subito. Mentre cresce l'attrazione riaffiorano vecchi ricordi d'infanzia.

Sabato 27 aprile alle 21 e anche domenica 28 aprile alle 18, torna sul grande schermo la storia dell'elefantino Dumbo, schernito per le sue grandi orecchie, che troverà il modo per riscattarsi e trovare la sua felicità. Si tratta del remake in live action del classico Disney ma riletto dall'estro di Tim Burton con, tra gli attori, anche Colin Farrell.

Come detto, ci sarà poi una mini rassegna dedicata al regista sanvitese Alberto Fasulo. Tre le giornate in cui verranno proiettati alcuni dei suoi film. Si parte martedì 30 aprile alle 21 con Rumore Bianco, un film “d'osservazione”, come lo ha definito il suo autore, che ha per protagonista il fiume Tagliamento. Poi venerdì 3 maggio alle 21, Genitori. Il regista friulano racconta il suo avvicinamento a un'associazione di famiglie di disabili. E infine, domenica 5 maggio alle 18 Menocchio. Il film dedicato a Domenico Scandella, detto Menocchio, il mugnaio del paesino friulano di Montereale Valcellina che nel XVI secolo fu processato dalla Chiesa cattolica romana con l’accusa di essere un eretico. Il regista sarà presente in sala a tutti e tre le proiezioni.

La rassegna cinematografica è organizzata dalla Pro San Vito al Tagliamento in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché con Friulovest Banca che ha sostenuto l’acquisto del proiettore digitale e la rassegna Circuito Cinema. Durante la rassegna prezzo intero 6 euro a biglietto, ma sono previste riduzioni per studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65 anni, possessori di Carta giovani Fvg, martedì e Circuito cinema (4 euro). Per informazioni oltre al telefono 0434.875075, attive anche le sezioni digitali su web (www.prosanvito.it) e Facebook (pagina Procinema San Vito).