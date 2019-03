SanVitoJazz debutta con la sassofonista Nubya Garcia

Mancano pochi giorni al taglio del nastro dell’edizione numero 13 di San Vito Jazz, la rassegna diretta da Flavio Massarutto e promossa da Circuito ERT e Comune di San Vito al Tagliamento. Il primo appuntamento in cartellone è previsto all’Auditorium Centro Civico sabato 23 marzo alle 21 con un’autorevole rappresentante della “new wave jazz” inglese, Nubya Garcia che a San Vito Jazz salirà sul palco assieme al suo quartetto.



La venticinquenne londinese di origini afro-caraibiche è uno dei nomi nuovi più noti e affermati nella scena jazz della capitale inglese. Diplomata al Trinity Laban conservatorio di musica e danza, ha intrapreso lo studio del jazz alla Royal Academy of Music. Dopo aver suonato accanto a leggende come Horace Andy e Sister Sledge e come parte integrante dei jazz ensemble Nérija e Maisha, Nubya Garcia è emersa come uno degli astri nascenti del jazz britannico grazie a uno stile e a un sound molto personali che racchiudono le diverse influenze urbane londinesi.

Per il debutto discografico da solista, la giovane sassofonista ha arruolato musicisti come John Armond Jones, Femi Koleoso (ambedue di Ezra Collective), Moses Boyd, Theon Cross, Dan Casimir, giovani talenti appartenenti alla nuova generazione di jazzisti londinesi. Nubya ha scelto di attingere tra le amicizie più strette e consolidate per creare un ensemble armonioso e, infatti, il calore e l’armonia si irradiano attraverso le sue composizioni diventando anche le caratteristiche principali delle sue esibizioni dal vivo, cariche di groove, che hanno ottenuto una serie di "tutto esaurito" nei migliori club di Londra e una fama che sta rapidamente crescendo in tutta Europa. Premiata recentemente con il Steve Reid Innovation Award, Nubya Garcia ha tenuto una serie di spettacoli in tutto il mondo: da Anversa (a fianco di Mulatu Astatke) al London Calling Jazz Festival di Parigi, dove è stata headliner, passando per il Winterjazz di New York e il Leuven Jazz Festival, per citarne solo alcuni.



Il festival inizierà ufficialmente sabato, ma già da giovedì 21 marzo a San Vito si inizierà a respirare jazz, grazie a Aspettando San Vito Jazz che proporrà, alle 18.30 nella Biblioteca Civica di via Amalteo la presentazione del libro di Camilla Poesio, Tutto è ritmo, tutto è swing. Il jazz, il fascismo e la società italiana: una ricerca accurata e innovativa su come il jazz sia arrivato in Italia e si sia faticosamente imposto tra opposizioni e censure. Sarà presente l’autrice.



San Vito Jazz proseguirà sabato 30 marzo con la presentazione in anteprima del progetto Maistah Aphrica, moniker dietro al quale si celano alcuni dei migliori talenti del Friuli Venezia Giulia che hanno voluto rendere omaggio, tra gli altri, all’afro-beat di Fela Kuti e al jazz cosmico di Sun Ra. San Vito Jazz 2019 si chiuderà giovedì 4 aprile alle 21 con Artemisia, progetto firmato dal violoncellista Erik Friedlander, accompagnato da Uri Caine, Mark Helias e Ches Smith.



Anche per quest’anno è rimasto invariato il prezzo dei biglietti: 15 euro l’intero e 13 euro il ridotto. L’abbonamento alle 3 serate costa 35 euro. Biglietti e abbonamenti sono disponibili anche online sul circuito vivaticket. Confermato anche il biglietto speciale a 5 euro riservato agli studenti dei Conservatori e Scuole di musica.



San Vito Jazz è organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dal Comune di San Vito al Tagliamento con la collaborazione di Fondazione Luigi Bon e Rai Radio3, e il sostegno di ATAP.