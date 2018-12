Sempre più concerti verso la terza domenica d’avvento

Nativitas, la grande rete di eventi corali promossa dall’Usci Friuli Venezia Giulia, diventa sempre più grande e presente sul territorio regionale nella terza domenica d’avvento. L’intero fine settimana sarà costellato di rassegne corali, concerti tematici, progetti vocal-strumentali, rievocazioni di tradizioni popolari nelle piazze e nelle strade, eventi dove la musica incontrerà anche la solidarietà. Saranno ben trentacinque gli eventi in cartellone, ma alcuni cori della nostra regione supereranno ampiamente i confini portando i loro repertori e il “marchio” Nativitas anche all’estero, come il Piccolo coro Artemia di Torviscosa che si esibirà a Londra con un programma dedicato a Britten, o in Lombardia, dove il coro Brigata alpina Julia congedati si esibirà in concerto a Limbiate e durante la celebrazione liturgica nel duomo di Milano. Tutti gli appuntamenti di Nativitas sono a ingresso libero.



TRIESTE

Sarà un fine settimana d’avvento molto festoso per la provincia di Trieste, che può vantare sempre un gran numero di eventi all’interno del programma di Nativitas. Si inizia venerdì 14 dicembre alle ore 20.00 nella chiesa di Barcola con la tradizionale rassegna transfrontaliera Splendeva la luce, risuonavano i canti, a cura del locale gruppo femminile, dell’ensemble Glasbena kambrca e la partecipazione del Coro da camera di Nova Gorica. La stessa sera alle ore 20.30 porterà la musica dell’avvento anche nella chiesa di San Pio X con il concerto del coro femminile Clara Schumann dal titolo Angelus Domini, intreccio di musica e recitazione ispirato al tema della maternità.



Sabato 15 dicembre si inizia alle ore 16.00 nella residenza Stuparich di Borgo San Mauro, dove l’Associazione corale Rilke eseguirà il suo concerto di brani natalizi, mentre la chiesa di Trebiciano sarà alle ore 19.00 la cornice di un concerto di brani di tradizione slovena a cura dell’Ottetto maschile Vrtnica di Nova Gorica. Alle ore 20.30 la chiesa dei santi Pietro e Paolo a Trieste ospiterà la XIX edizione della rassegna Atmosfere di Natale con l’ensemble vocale femminile Il Focolare, il coro Voci di Tauriano e il gruppo vocale Ad Libitum di Verteneglio in Croazia. Contemporaneamente nella chiesa dei santi Andrea e Rita il gruppo Giovane Incanto e il Piccolo coro per un amico invitano a una rassegna dedicata a Medici con l’Africa-CUAMM, della quale sarà protagonista come ospite il gruppo Simple Voices di Sacile.



La domenica si aprirà con la celebrazione liturgica con canto gregoriano dell’Ensemble Laetare alle 12.00 nella chiesa di Santa Caterina, per proseguire alle 17.30 con un concerto itinerante che partirà da piazza Cavana per portare in città il Natale tra tradizione popolare e musica sacra, con la Società polifonica Santa Maria Maggiore. Nella chiesa del Villaggio del pescatore alle 18.30 sarà possibile invece ascoltare le Note di Natale, XXVI edizione della rassegna a cura dei gruppi dell’Associazione Rilke che accompagneranno il pubblico in un viaggio internazionale attorno ai temi delle festività. Anche i giorni feriali saranno accompagnati dal calore di Nativitas: l’ensemble vocale femminile Il Focolare propone infatti i suoi Canti attorno al focolare martedì 18 dicembre alle ore 19.00 nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes.



UDINE

Undici eventi allieteranno l’attesa del Natale in questo fine settimana nella provincia di Udine. Alle 20.30 di sabato saranno ben quattro le possibilità riservate agli appassionati di canto corale: la chiesa di Carlino ospiterà il tradizionale concerto dal titolo Ieri e oggi, tra sacro e profano, a cura del Gruppo corale di Carlino e con le musiche di autori locali. Nella chiesa di Chiopris il concerto dell’avvento avrà colori vivaci con l’Absolut Wind Quintet di Manzano e il quintetto vocale del liceo Carducci-Dante di Trieste, la chiesetta di Sant’Andrat a Corno di Rosazzo proporrà invece il concerto Gaudete-canti sacri del tempo di avvento, con il locale Choro et laboro e il coro Notis tal timp. Stessa sera e stessa ora per la XLI rassegna corale di Santa Lucia, alla quale prenderanno parte la corale Li muris, il gruppo corale-culturale di Ravascletto e il gruppo Faisi Dongje.



Sarà ancora più ricco il programma di domenica 16 dicembre, a partire dalla celebrazione delle ore 11.00 nella chiesa di Prato di Resia con i canti natalizi della tradizione carnica a cura del Grop corâl Gjviano. Si proseguirà alle ore 16.00 nella chiesa di Manzano con Quem pastores laudavere, concerto in stile “carol service” anglosassone dei cori Arrigo Tavagnacco al quale prenderà parte anche il coro Punto&aCapo dell’Arsound laboratorio musicale. Alle 17.00 Nativitas sarà nella chiesa di Ragogna con il Concertone degli auguri proposto dalle quattro realtà musicali locali riunite: Insolitenote, Reunia Singers, Amici della montagna e Banda I Cjastinars. Alle 17.30 la pieve di Santa Margherita a Moruzzo sarà la cornice del concerto del gruppo corale Ars Musica con brani dedicati a Maria e alla Natività. Stessa ora per la celebrazione liturgica nella chiesa di San Tomaso di Majano, dove il gruppo vocale Cantiere Armonico ripercorrerà le tappe del canto liturgico nei secoli. Il Duomo di Latisana ospiterà alle ore 18.30 la celebrazione liturgica durante la quale la Corale Caminese e il coro Le colone eseguiranno la messa natalizia Hodie Christus natus est del compositore friulano Davide Liani. La lunga giornata di Nativitas si concluderà alle 20.30 nel duomo di Codroipo con l’evento Quel fanciullin che vedrà la partecipazione del coro G.B.Candotti, del coro femminile San Lorenzo e del Gróp corâl Vidulês.



PORDENONE

Sabato 15 dicembre alle 20.30 la chiesa di Pescincanna a Fiume Veneto rifletterà sui canti della Novena con il coro Aquafluminis, mentre il duomo di Spilimbergo ospiterà alle 20.45 la rassegna di orchestra e cori riuniti che farà incontrare gruppi del Pordenonese, del Goriziano e d’oltreconfine con i cori Haliaetum, Vox Nova e Santa Maria, insieme all’orchestra Gli archi dei patriarchi. Domenica si inizierà a cantare nel programma di Nativitas alle ore 16.00 nella sala di Ca’ Anselmi a Fontanafredda, con gli auguri a cura del locale circolo musicale Giuseppe Verdi e le voci de I Vociofili e della corale G. Coceancigh. Alle ore 17.00 la Corale Cordenonese “parlerà” del Natale in un concerto nella chiesa di Cordenons che proporrà brani natalizi a partire dall’attenzione per i loro testi poetici.



GORIZIA

Sarà vivace il fine settimana d’avvento con Nativitas nella provincia di Gorizia. Si inizierà alle ore 16.00 nelle piazze e strade di Sagrado con i buoni auspici, canti e riti comunitari per i quali il coro La foiarola ha scelto il titolo evocativo Siops siora parona! Alle 17.00 la sala consiliare di Turriaco ospiterà la Magia del Natale evocata dal gruppo vocale Polymnia. Domenica 16 dicembre si inizierà a cantare alle ore 17.00 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Gorizia, dove il coro Semplici Note e il gruppo strumentale della banda cittadina Amici della musica di Musica proporranno un viaggio tra i canti della tradizione istroveneta. Alla stessa ora la chiesa di Lucinico sarà la cornice delle Note di solidarietà, dedicate ai più piccoli in difficoltà e realizzata dalla Coral di Lucinis, dal coro Arcobaleno e dal coro Don Nino Bearzot in collaborazione con l’AVSI. Alle 17.30 nella chiesa del SS. Nome di Maria a Capriva si celebreranno le tradizioni locali con il concerto Cantan gli angeli a cura del Gruppo polifonico Caprivese, del coro del duomo Cappella metropolitana e dell’orchestra da camera Archi dei patriarchi. Alle 18.30 Nativitas proseguirà nella chiesa di Maria Madre della Chiesa a Ronchi dei Legionari con la XXXI rassegna corale Corovagando dell’associazione Audite Nova e dei suoi gruppi corali che quest’anno ospiteranno il gruppo vocale femminile Novecento di San Bonifacio. Nativitas farà compagnia anche lunedì 17 dicembre, dove la casa di riposo Sereni Orizzonti di Pieris verrà rallegrata alle 15.30 dalla visita del vivacissimo gruppo Costumi tradizionali bisiachi.



Nativitas è realizzata in collaborazione con Usci Gorizia, Usci Pordenone, Usci Trieste, Uscf Udine, Zskd, Zcpz Gorica, Zcpz Trst, con il patrocinio di Feniarco e con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.