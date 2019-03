Seradis Furlanis per celebrare la Festa della Patria del Friuli

La Pro Loco Par Narêt, a partire da sabato 23 marzo, organizza la rassegna teatrale Seradis Furlanis che si terrà a Martignacco e dove le compagnie teatrali da tutto il Friuli vengono invitate per presentare i loro spettacoli in lingua friulana. La rassegna si ripete due volte all’anno, tra marzo e aprile e tra ottobre e novembre.



La festa della Patria del Friuli

Questa edizione ha il particolare intento di celebrare la Festa della Patria del Friuli con un calendario di eventi con ospiti di eccezione. Si comincia il 23 marzo con il cantautore friulano per eccellenza Dario Zampa che presenterà il suo spettacolo “Voe di Identitât”, seguirà il 30 marzo 2019 la Compagnia Teatrale “Vecjo Friûl” con lo spettacolo comico “Le Nêf di Barbe Selmo”, il 3 aprile sarà il momento delle nuove tecnologie multimediali con “Una multivisione fotografica dedicata al Friuli” presentata dal Circolo Fotografico mARTignacco, il 6 aprile toccherà alla musica con un concerto della Filarmonica “Leonardo Linda” di Nogaredo di Prato dedicato alle colonne sonore dei film di animazione più amati da grandi e piccini, in fine il 13 aprile chiuderà la manifestazione “Cuatri Pas Pal Friûl”, commedia della Compagnia Teatrale “I Baracons” di Basiliano. Manifestazione realizzata con il Patrocinio del comune di Martignacco con la collaborazione e il sostegno di: Cultura Nuova, ARLEF, Filarmonica Linda, Circolo Fotografico mARTignacco, Prima Cassa di Martignacco a cura della Pro Loco Par Narêt e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Martignacco.



CALENDARIO EVENTI:

SABATO 23 MARZO 2019 ORE 20.45

MARTIGNACCO AUDITORIUM IMPERO

SPETTACCOLO DI CABARET CON DARIO ZAMPA

“VOE DI IDENTITÂT”

Cent agns di storie furlane un pôc scrite e un pôc cjantade

(Con il sostegno di Cultura Nuova)



SABATO 30 MARZO 2019 ORE 20.45

MARTIGNACCO AUDITORIUM IMPERO

LA COMPAGNIA TEATRALE “VECJO FRIÛL” DI PORPETTO

PRESENTA

“LE NÊF DI BARBE SELMO”

Commedia in lingua friulana



MERCOLEDI 3 APRILE 2019 ORE 20.45

SALA SOCI PRIMA CASSA

IL CIRCOLO FOTOGRAFICO DI MARTIGNACCO

PRESENTA

UNA MULTIVSIONE FOTOGRAFICA DEDICATA AL FRIULI

PRESSO LA SALA SOCI DELLA PRIMA CASSA DI MARTIGNACCO



SABATO 6 APRILE 2019

MARTIGNACCO AUDITORIUM IMPERO ORE 20.45

LA FILARMONICA LEONARDO LINDA DI NOGAREDO DI PRATO

IN CONCERTO

DIRETTO DA SAMUEL MICONI



SABATO 13 APRILE 2019 ORE 20.45

MARTIGNACCO AUDITORIUM IMPERO

LA COMPAGNIA TEATRALE “I BARACONS” DI BASILIANO

PRESENTA

“CUATRI PAS PAL FRIÛL”

Commedia in lingua friulana.