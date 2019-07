Serata di solidarietà con il Lions Club Lignano

Anche quest’anno il Lions Club di Lignano Sabbiadoro intende offrire al pubblico di turisti e ‘aficionados’ che ogni anno affollano l’Arena Alpe Adria, alcune ore di allegria e sano divertimento all’insegna della solidarietà e del soccorso ai bisognosi.

Giovedì 18 luglio alle 20.45 si rinnova l’appuntamento con la serata di solidarietà, giunta alla sua 32esima edizione. Sarà uno spettacolo di arte varia, con i protagonisti che saliranno gratuitamente sul palco, dimostrando la loro sensibilità verso le iniziative benefiche promosse dal Lions Club lignanese.

Presentati da Monica Grando e Igor Pezzi, si esibiranno il complesso musicale New Revival (Quegli indimenticabili anni ’60 e ’70), la cabarettista friulucana Caterina Tomasulo in arte Catine e l’Associazione culturale musicale ‘In arte Buri’.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, con offerte libere che saranno destinate a sostenere progetti di solidarietà, con la collaborazione dei servizi sociali e della Caritas del territorio, in soccorso di persone e famiglie in grave difficoltà economica; a provvedere, come negli anni precedenti, alla distribuzione di pacchi alimentari con viveri di prima necessità; a dar seguito al progetto sanità mirato ad aiutare persone a basso reddito e/o non autosufficienti in caso di visite specialistiche, acquisto di farmaci, accertamenti diagnostici, interventi di odontoiatria, acquisto lenti da vista, ...

Come ogni anno, al termine dello spettacolo, sarà offerto un piccolo rinfresco, organizzato dai soci del Lions Club di Lignano con il contributo di varie ditte operanti sul territorio.