Sherrita Duran, Coro Valussi, Marinelli Gospel Choir live per Melograno onlus

17° “Gospel alle Stelle” con Sherrita Duran, Coro Valussi e Marinelli Gospel Choir il 4 dicembre, alle 20.45, al Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”, in occasione dell'evento di musica e solidarietà organizzato in prima persona dall'Associazione Comunità del Melograno Onlus, che da oltre vent'anni opera a favore di persone adulte con disabilità intellettive.



Attesa sul palco Sherrita Duran, la calda voce black del gospel apprezzata per la sua versatilità ed estensione vocale a livello internazionale, ma uno spazio in anteprima verrà riservato a due eccellenti formazioni locali come il Coro Valussi e il Marinelli Gospel Choir, sempre presenti e disponibili in occasione di iniziative solidali.



I 130 giovanissimi del Coro Valussi, diretti dalla Prof.ssa Nassimbeni, saranno chiamati ad aprire la serata nel corso della quale verrà consegnato il premio Crédit Agricole Friuladria “Solidarietà Più” - quinta edizione ad una persona che si è contraddistinta nel campo socio – solidale.

Nato nel 1990, nel corso degli anni il coro dell'omonima scuola di Udine ha coinvolto non meno di duemila studenti con il motto “Cantare assieme per stare bene assieme” e si è contraddistinto in importanti rassegne musicali, molte delle quali con finalità benefiche.



Spazio anche al Marinelli Gospel Choir, diretto da Rudy Fantin, pronto a celebrare con entusiasmo la Vita attraverso il canto gospel. Recentemente il Coro ha deciso di proporre anche un nuovo progetto che comprende brani pop-rock, con la celebrazione di grandi artisti come Elvis Presley e Louis Armstrong,



Acquistando il biglietto per assistere al concerto, sarà possibile partecipare anche alla lotteria abbinata. Primo premio Orologio T8 prodotto dalla sapienti mani di Tarondo Orologiai; in palio una coperta e una sciarpa firmate Missoni, un soggiorno all'Hotel Fra I Pini di Lignano, un pacchetto viaggi offerto da Celtic Tours e una cyclette offerta da Arteni. Per i buongustai, c'è la possibilità di aggiudicarsi una visita in cantina e confezioni di vino offerte dal Movimento Turismo del Vino FVG e il caffè prodotto da Friul Service.



Come tradizione, l'incasso della serata sarà interamente devoluto a sostegno dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus che dal 1996 opera a favore di persone adulte con disabilità intellettive e gestisce una casa-famiglia per disabili intellettivi a Lovaria di Pradamano.



I biglietti – 13,00€ interi, 9,00€ ridotti (minori di 18 e accompagnatori disabili) e gratuito (minori di 10 e persone con disabilità) – potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Nuovo "Giovanni da Udine" – dal martedì al sabato, dalle 16.00 alle 19.00 -, sul circuito Viva Ticket e solo i mercoledì presso il Contarena di Udine - dalle 10 alle 13.



L'evento è realizzato in collaborazione e con il sostegno del Comune di Udine, che l'ha inserito nella rassegna “Dicembre a Udine”, della Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Camera di Commercio di Udine, Comitato Sport Cultura Solidarietà e Servizi per il Terzo Settore, con il contributo principale di Confindustria Udine, Crédit Agricole Friuladria, a cui si affiancano le ditte Moroso, Immobiliare Friulana Nord e Farmaderbe.