Simone Cristicchi in concerto, biglietti in vendita

Si terrà mercoledì 18 dicembre il concerto di Simone Cristicchi al Politeama Rossetti di Trieste: una tappa attesa del tour che lo vede trionfare sui palchi musicali di tutta Italia e che è partito in concomitanza con la pubblicazione dell’album (edito Sony Music) “Abbi cura di me”, prima raccolta dei suoi più noti e amati brani.

Un appuntamento da non perdere, dunque a cui Simone Cristicchi giunge forte di sei anni di successi teatrali, con oltre 300.000 spettatori, sold out ripetuti, e un Festival di Sanremo 2019 che lo ha visto protagonista pluripremiato



La tappa di dicembre dell’“Abbi cura di me Tour” al Politeama Rossetti sarà particolarmente emozionante, visto il legame dell’artista con Trieste e il suo teatro, dove ha già raccolto indimenticabili successi con “Magazzino 18”.



Giovedì 13 giugno alle ore 10, aprirà la prevendita dei biglietti, in tutti i punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e sui circuiti di vendita. Per l’acquisto dei biglietti via internet è sufficiente accedere al sito del teatro, www.ilrossetti.it.



Durante questo nuovo tour, l’istrionico e imprevedibile artista ripercorrerà le tappe salienti del suo affascinante percorso: da “Vorrei cantare come Biagio” a “Ti regalerò una rosa” (canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2007) passando per “Meno male (che c’è Carla Bruni)” alla recente “Abbi cura di me”. Monologhi e canzoni si alterneranno in uno spettacolo che viaggerà sulle ali del divertissement e della poesia.