Simone Piva & i Viola Velluto in tour

Partirà dal Filling Station Motel di Udine, locale di unico nel suo genere – è assieme un bar ristorante, officina custom e un concept store – il nuovo mini tour di Simone Piva & i Viola Velluto, fra i gruppi rock friulani più attivi nel contesto artistico locale e nazionale. Guidati dal “bandido” Simone Piva, il gruppo sarà sul palco del Filling Station Motel il prossimo venerdì 25 gennaio, con inizio alle 21.00. L’evento, a ingresso libero, sarà il primo dei concerti che la band terrà prossimamente in regione e non solo, toccando anche Trieste (26 gennaio), Buja (2 febbraio) e Villach (24 maggio).



È dello scorso 1° ottobre l’uscita del nuovo video di Simone Piva & i Viola Velluto dal titolo "Imprevisti”, progetto che anticipa che il nuovo disco di inediti che il gruppo pubblicherà a metà 2019. Simone Piva scrive canzoni da sempre. Nel 2008 crea il progetto rock “Simone Piva & i Viola Velluto” con cui ha inciso tre album e un EP distribuiti in tutta Italia. Si è esibito su prestigiosi palchi italiani assieme a vari artisti (tra cui Nada, Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Morgan) ed è stato invitato a Parigi al Petit Théâtre du Bonheur. Ha partecipato a varie trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali ed è tra i protagonisti del film documentario “Ai Confini del Rock” distribuito in tutta Europa. È stato inoltre menzionato dagli scrittori Alberto de Poli e Matteo Strukul nei loro rispettivi libri “Incubi a Nordest” e la “Regina Nera, la Giustizia di Mila” per collezione Sabot/Age 2013. Con lui sul palco ci saranno Federico Mansutti (tromba), Luca Zuliani (contrabbasso) e Alan Liberale (percussioni).



L’evento del 25 gennaio è organizzato da Filling Station Motel e dall’etichetta discografica friulana Toks Records. Tramite il suo calendario di eventi – che ha visto ultimamente protagonisti anche Omar Pedrini, Marcus Eaton, Ska-J, The High Jackers e Doro Gjat - il Filling Station Motel si candida a punto di riferimento per quanto riguarda un certo tipo di intrattenimento di qualità in Friuli Venezia Giulia. Il locale nasce negli spazi del vecchio Motel Agip di Udine, costruzione risalente alla fine degli anni 50, trasformato negli anni 70 in stazione di servizio e officina. La scelta del nome Filling Station Motel “FSM”, è stata dettata proprio dalle origini della location. All’interno del nuovo FSM nasce quindi l’officina di customizzazione, un concept-store dove si vendono moto e biciclette, abbigliamento e calzature, l’osteria e american bar dove poter mangiare o gustare vini e birre e ovviamente una stazione di servizio. Un vero e proprio motel, parola che unisce motor e hotel, un concetto nato oltre oceano già negli anni ’50, che si traduce ora in un locale unico nel suo genere, in centro a Udine.



Per tutte le informazioni sugli eventi visitare le pagine Facebook FSM - Filling Station Motel e Toks Records o scrivere a info@toks.world