Solo il cinema racconta il futuro

Non è una boutade, ma un dato di fatto. Gran parte delle realizzazioni tecnologiche e scientifiche del presente – e, ci auguriamo, del futuro – sono state anticipate dalla fantascienza, che dopo essere stata considerata a lungo un genere di ‘consumo’ ha assunto uno status di eccellenza grazie al successo globale di molti autori di letteratura e, soprattutto, alla versione cinematografica.



Il grande cinema di fantascienza – quello fatto di grandi produzioni e quello low budget, i classici e le novità – torna protagonista per la 18a edizione del ‘Trieste Science+Fiction Festival’ organizzato da La Cappella Underground, che ha raccolto l’eredità della storica rassegna nata negli Anni ‘60, prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia. Da martedì 30 al 4 novembre al ‘Rossetti’ sono attese le migliori produzioni di genere fantastico, con oltre 20 anteprime e tre concorsi alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo.



Una scelta non casuale, quella di Trieste ‘città della scienza’ che si interroga sulle connessioni tra science fiction e ricerca scientifica con un programma di documentari ad hoc e il contributo di esperti, riflettendo sul futuro della nostra specie. Ad aprire la rassegna, un’anteprima ‘spaziale’ in tutti i sensi: First Man - Il primo uomo, diretto dal premio Oscar Damien Chazelle, con Ryan Gosling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong. A chiudere la manifestazione sarà invece Overlord, l’action-horror ambientato durante la seconda guerra mondiale prodotto da J.J. Abrams, che rilancia il filone degli zombi nazisti!



A proposito di storia, quella del cinema di fantascienza troverà ampio spazio con la proiezione delle versioni rimasterizzate in 4k di alcuni capolavori, anche sonorizzate da nuovi talenti della musica italiana. Tra le pellicole capaci di anticipare il nostro presente, l’appuntamento d’onore spetta ai 50 anni di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick: nell’occasione, sarà consegnato il Premio Urania d’argento alla carriera a Douglas Trumbull, già Oscar per gli effetti speciali del film. Festeggia i 50 anni anche la commedia SF di culto Barbarella con Jane Fonda, mentre A Trip to Mars di Holger-Madsen, il primo lungometraggio di fantascienza della storia, ne compie 100.



Tra gli altri classici vintage, Stalker di Tarkovskij, il film cult italiano Starcrash, Zeder di Pupi Avati e Il mondo dei robot, che ha dato origine alla serie tv Westworld. Anche quest’anno, tre i concorsi internazionali: il Premio Asteroide al miglior film di registi emergenti, e i Méliès d’argento per il miglior lungometraggio e corto europeo. In più: la sezione Spazio Italia ospiterà il meglio della produzione nazionale con anteprime mondiali come La voce del lupo con Christopher Lambert e Maria Grazia Cucinotta, Hallucinaut del triestino Daniele Auber, collaboratore di Terry Gilliam. Tantissime le anteprime: da Future World di James Franco con Milla Jovovich al serbo Ederlezi rising con protagonista Stoya, icona del cinema porno e scrittrice, tra i molti ospiti del festival.

.