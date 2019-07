Sounds Good c'è Men in Black: International

Nuovo appuntamento con il ciclo Sounds Good lunedì 29 luglio alle 21.30 al Cinema Centrale: sullo schermo in versione originale inglese con sottotitoli in italiano Men in Black: International, spin-off della celebre saga nata nel 1997 che per anni ha visto protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones nei panni degli agenti J e K. In questo nuovo capitolo l’agente H e l’agente M (Chris Hemsworth e Tessa Thompson) si trovano a fronteggiare un pericolo senza precedenti: una talpa all’interno dell’organizzazione…

La proiezione è organizzata in collaborazione con Wall Street English (scheda per la comprensione del testo disponibile presso il cinema).

