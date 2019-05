Stagione teatrale da record al Candoni di Tolmezzo

Ancora numeri da record per la Stagione di Prosa della Carnia, la più longeva del Circuito ERT, realizzata di concerto con l’amministrazione comunale. Come accaduto anche nella scorsa stagione, il Teatro Candoni ha ospitato ben dodici spettacoli, tre dei quali fuori abbonamento. Prosegue il trend positivo degli abbonati, saliti a quota 435, rispetto ai 433 del 2017/18 e ai 426 del 2016/17. Anche per la rassegna 2018/2019 ERT e amministrazione comunale si sono visti costretti a porre un tetto al numero degli abbonati, per garantire la possibilità al pubblico tolmezzino e della Carnia di acquistare anche i biglietti delle singole serate. La scelta ha premiato gli organizzatori, in quanto anche le presenze totali sono aumentate, passando dalle 4.531 della scorsa stagione alle 4.641 di quella che si è appena conclusa, per un’occupazione media dei posti in sala del 96%.



«Il primo ringraziamento va al pubblico della Carnia – sono le parole di Renato Manzoni, direttore dell’ERT – che da sempre ci è fedele e premia le nostre proposte; poi ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale con cui c’è totale sintonia e che nel corso degli anni ha profuso uno sforzo organizzativo e promozionale notevole per il successo di una stagione che, lo dice il suo nome, non è solo di Tolmezzo ma appartiene a tutta la Carnia. L’obiettivo per il futuro è continuare a portare artisti e pièce di grande valore per mantenere inalterata la qualità del cartellone».



«In questi anni abbiamo portato il teatro ad un apice lusinghiero, frutto di un grande investimento nella cultura come motore sociale e veicolo di crescita personale e collettiva, capace di animare e dare vitalità alla nostra terra, tra condivisione e riflessione – commenta l’assessore alla cultura Marco Craighero. La Stagione è un vero e proprio fiore all’occhiello e il grandissimo riscontro di pubblico è il migliore indicatore della bontà dello sforzo intrapreso. Quella tra Comune e ERT è sicuramente una sinergia virtuosa per continuare a portare bellezza ed emozioni di qualità a Tolmezzo e in Carnia».



Come da tradizione, il pubblico del Teatro Candoni ha compilato, in occasione dell’ultimo appuntamento stagionale, un questionario di gradimento. Lo spettacolo preferito dal pubblico della Carnia è stato il musical La Famiglia Addams che ha chiuso la stagione, seguito dalla danza contemporanea di Odyssey Ballet della compagnia di Mvula Sungani. Al terzo posto la commedia sentimentale Alle 5 da me con Gaia de Laurentiis e Ugo Dighero. Lusinghiere anche le valutazioni del divertente Bukurosh, mio nipote con la coppia Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, dell’intenso monologo di Dario Fo e Franca Rame Tutta casa, letto e Chiesa con Valentina Lodovini e dell’adattamento teatrale del celebre film La guerra dei Roses con Ambra Angiolini.



Nel questionario il pubblico si è detto soddisfatto dell’accoglienza in sala, dei materiali promozionali e delle informazioni agli abbonati. Ai primi posti tra le richieste per la prossima stagione ci sono la commedia e il comico, seguiti da dramma e teatro di narrazione.



La rassegna 2019/2020 verrà svelata, come d’abitudine, il prossimo settembre, ma le prime anticipazioni si avranno già nel corso dell’estate. Per maggiori informazioni sull’attività del Circuito ERT visitare il sito ertfvg.it.