Stelle della musica al Palmanova Outlet Village

Dall'inedita collaborazione fra il Palmanova Outlet Village di Aiello del Friuli e il Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova, andato in scena con grande successo dal 6 al 12 maggio nella città stellata, nasce un prezioso evento concertistico che avrà per protagonisti proprio alcuni dei vincitori del Concorso. L'appuntamento è in calendario per sabato 1 giugno, alle 19, nella piazza centrale del Palmanova Outlet Village: a beneficiare della significativa ribalta saranno quattro brillanti musicisti e due orchestre, selezionati dalla direzione artistica del Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova sulla base delle possibilità logistiche dei vari premiati. Il più giovane ha appena 6 anni e arriva da Cormons: si tratta del violinista Mariavirgilio Long Savogin, che eseguirà brani di Alberto Curci e A. Thomas.



Undici anni ha invece il percussionista Gasper Rebec, che arriva dalla località slovena di Postumia e che proporrà brani di Gert Bomhof, Tomas Habe e Frederic Sans. La flautista 24enne Sonia Venzo, di Feletto Umberto presenterà musiche di Marin Marais e Karg-Elert, mentre la cantante 19enne Alice Fiorillo, di Aquileia, si cimenterà in brani di Andrew Lloyd Webber, di Arisa e Christina Aguilera. Ai quattro solisti si affiancheranno due eccellenti orchestre, la "Vladimir Bartol" di Trieste, diretta da Maurizio Marchesich e forte di 14 elementi che suoneranno G. Bizet, J. Strauss e A. Piazzolla, e l'orchestra "Stuparich", sempre da Trieste: la formazione annovera 20 orchestrali e sarà diretta da Rosanna Guadagno; le musiche in repertorio saranno di Mario Castenetto.



Con questa iniziativa il Palmanova Outlet Village, che nell'occasione resterà aperto fino alle ore 21, sigla un'altra importante collaborazione, finalizzata ad accrescere ulteriormente le sinergie con il territorio: «Siamo molto soddisfatti - dichiara Giada Marangone, Marketing Manager del Palmanova Outlet Village - di questa partnership, che premia i talenti e promuove la cultura. Confidiamo che questa possa essere la prima di molte esibizioni al Village. Ringrazio sentitamente l’Accademia Musicale Città di Palmanova per l’attività di formazione e promozione della musica di qualità nel territorio e oltre confine».