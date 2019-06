Successo per lo spettacolo 'Così parlò Monna Lisa'

Grande successo ieri per l’anteprima nazionale di “Cosi parlò Monna Lisa” diretto da Antonio Piccolo al Teatro dei Fabbri di Trieste. Una platea gremita applaude ininterrottamente lo spettacolo dedicato a Leonardo Da Vinci e ai 500 anni dalla sua morte.



Una rappresentazione teatrale tra il comico e il drammatico portata in scena nell'ambito del "Muggia Teatro - 26° Festival estivo del Litorale".



Un dialogo surreale in cui la fantasia e la dialettica dell’autore giocano con il fascino e i misteri che avvolgono la figura della Gioconda. Un pretesto per conoscere l’apice e il fondo dell’essere umano, dell’essere uomo: il genio di Leonardo contro la bassezza dell’uomo della guerra; lo spirito del Rinascimento contro il buio dei Nazionalismi e del razzismo.



Le scene di Eleonora Scarponi e i costumi di Antonella Balsamo, le luci di Marco Macrini. Musiche di Mario Autore, interpreti Stefania Ventura e Melissa di Genova, aiuto regia Marco Di Parma e voci Valentina Acca, Antonia Cerullo e Sara Missaglia.



"Così parlò Monna Lisa", presentato da Golden Show srl Impresa Sociale Trieste in collaborazione con Teatro In Fabula, è scritto e diretto da Antonio Piccolo, con Stefania Ventura e Melissa Di Genova e con lo stesso Antonio Piccolo. Il progetto "Muggia Teatro - 26° Festival estivo del Litorale" è a cura dell'Associazione Culturale Tinaos; la direzione artistica è stata affidata per la parte italiana ad Alessandro Gilleri con Tommaso Tuzzoli e Katja Pegan che ha curato anche la parte slovena con Neva Zajc.