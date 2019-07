Sul grande schermo tornano i Men in Black

Ritornano i Men in Black con nuovi interpreti, nuove avventure ma il solito e inconfondibile stile! Domani, giovedì 25 luglio, alle 21.30 al cinema all'aperto di piazza Primo Maggio Men in Black: International, spin-off della celebre saga nata nel 1997 che per anni ha visto protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones nei panni degli agenti J e K.

In questo nuovo capitolo è una giovane donna, l'agente M (Tessa Thompson), a indossare gli eleganti abiti e gli occhiali neri dei MiB. Insieme a lei l’agente M, interpretato da Chris Hemsworth. Da sempre impegnati a proteggere il pianeta dalle insidie dell’universo, stavolta la minaccia che sfida i protagonisti è la più difficile da estirpare: una talpa all’interno dell’organizzazione…

Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle 21. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.