Suns Europe lancia la nuova call per l’edizione 2019

Si scaldano i motori per una nuova edizione di Suns Europe, il festival delle arti nelle lingue minorizzate che vivrà il suo momento clou tra novembre e dicembre a Udine. Sul sito dell’evento (www.sunseurope.com) è stato pubblicato il nuovo bando, rivolto a gruppi e autori la cui produzione artistica sia effettuata in una delle lingue minoritarie ammesse (come previsto dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie).

Tutti gli interessati hanno tempo fino al 7 luglio per scaricare e compilare il modulo online (disponibile all'indirizzo https://www.sunseurope.com/call-2019/). Saranno ammesse esclusivamente composizioni originali, scelte dal comitato artistico di Suns Europe. I finalisti selezionati saranno invitati nel capoluogo friulano per suonare dal vivo durante le giornate conclusive del festival, in programma dal 30 novembre al primo dicembre.

"Perché partecipare a Suns Europe? Semplicemente per manifestare la propria diversità", chiarisce il direttore artistico della manifestazione, Leo Virgili. "Per noi non importa solamente che una canzone sia cantata in una lingua differente. Pur all'interno della cultura pop, siamo alla ricerca di musica che rappresenti l'orgoglio di chi decide di non omologarsi al mainstream".

Il festival, organizzato annualmente dalle cooperative Informazione Friulana con il sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, si avvale della collaborazione di numerosi altri soggetti pubblici e privati. Ha il merito di trasformare la città di Udine in un crocevia di culture e di artisti, creando contaminazione, confronto e dando spazio a una produzione artistica considerata ancora di nicchia. Tutte le informazioni si possono trovare su www.sunseurope.com e sulla pagina Facebook ‘SUNS Europe’.