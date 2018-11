Suns Europe: al via la prevendita dei biglietti

Cresce l’attesa per la nuova edizione di Suns Europe, il festival delle arti in lingua minorizzata – nato da un progetto della cooperativa Informazione Friulana col sostegno finanziario dell'Arlef - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, della Regione, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli –, in programma a Udine (e provincia) dal 29 novembre al 2 dicembre.

BIGLIETTI - Anche per questa quarta edizione il momento più atteso dal pubblico è certamente quello del concerto-evento in programma il primo dicembre, dalle 21, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti sono disponibili su vivaticket.it (>bit.ly/SunsEuropeBiliets) oppure nei punti vendita autorizzati (qui l’elenco > www.sunseurope.com).

MUSICA DI QUALITA’ – Quella del ‘concertone’ sarà una serata fatta di bella musica, divertimento e colore, capace di stupire anche i più scettici. Una serata che non ti aspetti, perché Suns Europe non è un festival di folklore, ma una kermesse giovane, frizzante, e che osa sempre nelle sue proposte artistiche. La sua mission è chiara: “Promuovere le produzioni artistiche contemporanee nelle lingue minorizzate europee con l’obiettivo di sostenere la costruzione di un’Europa differente, unita nelle diversità, fondata sui diritti, sul pluralismo, sul rispetto e sulla collaborazione”. Sul palco oltre ai padroni di casa del Friuli, a sfidarsi ci saranno gli artisti provenienti dal Cantone dei Grigioni, dai Paesi Catalani, ma anche dalla minoranza svedese della Finlandia, e poi da Galizia, Paese Basco, Galles, Bassa Sassonia e Ladinia. Sarà una ‘duello’ all’ultima nota e, come sempre, che vinca il migliore.

IL FESTIVAL - Suns Europe è un progetto organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana col sostegno finanziario dell'ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli, in collaborazione con la cooperativa PuntoZero e altri soggetti pubblici e privati, friulani e internazionali, con il patrocinio del Consiglio d’Europa e dell’NPLD - Network to Promote Linguistic Diversity, la rete europea per la promozione della diversità linguistica.

Tutto il programma e le info sono su www.sunseurope.com e sulla pagina Facebook ‘SUNS Europe’.