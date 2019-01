Sunsplash, 25 anni raccontati dal pubblico

Si intitola 25 Years Walking Together il documentario diretto da Tommaso D’Elia che riassume in 38 minuti le sensazioni lasciate dall’ultima edizione del Rototom Sunsplash: la numero 25 per la rassegna reggae nata in Friuli, a Gaio di Spilimbergo, e oggi diventata un evento mondiale in Spagna, a Benicassim. Disponibile in forma gratuita sul sito del festival www.rotoromsunpslash.com in 4 lingue (spagnolo, inglese, francese e italiano), ciliegina sulla torta di un anno speciale, quello del 25° anniversario, racconta l’esperienza del festival vista dalla parte del pubblico, le migliaia di persone che ogni anno danno vita al macro evento musicale e sociale, provenienti da Italia, Europa, America, Africa…, insomma, dal mondo intero. Pubblico, artisti e personale al servizio del festival - compresi Jacob e Lorenzo Garzia dei Mellow Mood, la band pordenonese di fama internazionale - prendono la parola per esprimere con le proprie esperienze la filosofia che rende unica l’esperienza del Sunsplash, e che non unisce solo i fans del reggae. Prodotto da Filippo Giunta con Claudio Giust e Simone Pallicca, è soprattutto un riassunto dell’essenza del festival e di una filosofia che parte dalla tolleranza.